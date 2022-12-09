Почему Турция просит «Газпром» об очень серьезном одолжении

Со ссылкой на высокопоставленных турецких чиновников информагентство Bloomberg распространило сообщение о том, что 9 декабря в Анкаре должны начаться переговоры с российской делегацией об объемах и ценах поставок газа в 2023 году.

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При этом агентство утверждает, что турецкая сторона рассчитывает получить от России временную 25-процентную скидку на газ (уже по поставкам этого года, а также в будущем году). Либо отложить часть платежей до 2024 года.

В 2021 году «Газпром» экспортировал в Турцию, по данным местной таможни, порядка 29 млрд кубометров, что составило почти половину от её общего импорта в 59 млрд. В этом году российский экспорт в Турцию должен превысить показатели прошлого года.

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Мощности двух газопроводов -- «Голубой поток» и первой ветки «Турецкого потока», составляют 33,5 млрд кубометров в год. Объемы прокачки можно и увеличить на 2-3 млрд.

Цены российских поставок в Турцию более чем умеренные в условиях энергокризиса, поразившего страны Европы. Они рассчитываются на основе нефтяной корзины, а не биржевых спотовых цен.

Точные ценовые формулы являются коммерческой тайной. Но они, скорее всего, сопоставимы со стоимостью российского газа, поставляемого в Сербию и Венгрию.

Ранее президент Сербии Александр Вучич назвал цены от «Газпрома» «фантастическими». По контрактам, заключенным в этом году, они в течение трех лет будут находится в коридоре от $310 до $408 за одну тыс. кубов. Примерно в том же ценовом коридоре находятся поставки в Венгрию.

В обоих случаях цены рассчитываются по давно опробованной схеме: 90% от стоимости нефти и нефтепродуктов с временным лагом в 6-9 месяцев. А не по спотовым торгам на Лондонской межконтинентальной бирже ICE, которые привели еще в прошлом году к стоимостному взрыву на рынках Евросоюза.

И скажем, 8 декабря 2022 года котировки газа там превысили $1720 за 1 тыс. кубов. Разница с указанными выше ценами колоссальная.

Конечно, «Газпром» продает газ в ЕС не только по спотовым котировкам. По долгосрочным договорам они составляют часть формулы цены. Остальное — нефтяная корзина. В результате, согласно сентябрьской отчетности «Газпрома» средняя цена в первой половине этого года составили $785,4 за одну тыс. кубов.

Если предположить, что стороны договорятся о скидке, предположим, в $100 за 1 тыс. кубов, что составило бы 25% от определенной оценочно нынешней цены для Турции, то снижение выручки в 2023 году для «Газпрома» составит около $3 млрд (около 200 млрд руб.). И еще больше с учетом скидки за тот или иной период этого года.

Казалось бы ничего страшного. Рекордный рост газовых цен привел к значительному улучшению финансовых показателей «Газпрома», несмотря на ограничения поставок в ЕС.

Так, по последнему отчету газовой компании (ряд финансовых показателей был опубликован 22 сентября), за первые шесть месяцев 2022 года выручка компании по EBITDA составила рекордные (в 2 раза выше, чем в аналогичном периоде 2021 года) 3,052 трлн руб. Еще оптимистичнее смотрится чистая прибыль по МСФО — 2,514 трлн руб. Что в два раза больше, чем за все 2020 и 2021 годы.

Однако «Газпром» уже поделился с федеральным бюджетом. Уплаченные дивиденды по итогам первого полугодия превысили 1,208 трлн руб. -- почти половина от чистой прибыли. Плюс дополнительные выплаты по НДПИ (416 млрд руб., правда они были уплачены из прошлогодних поступлений). И не стоит забывать про традиционные налоговые отчисления.

В 2023 году инвестиционная программа «Газпрома» будет увеличена почти на треть — до 2,3 трлн руб. Кроме того, дополнительные фискальные отчисления составят 600 млрд руб.

Между тем, ожидать повторения финансовых рекордов от «Газпрома» уже не стоит. Так, с 1 сентября экспорт в ЕС упал примерно в 7 раз. И эта тенденция сохранится в будущем году.

Поэтому предложения турецкой стороны получить существенную скидку на и так довольно дешёвый российский газ, а в случае отказа — отложить все платежи до 2024 года, выглядят, на первый взгляд, неприемлемыми. Не случайно, пробный шар был запущен накануне запланированных переговоров в Анкаре через турецких корреспондентов агентства Bloomberg. В турецком правительстве явно понимают слабость своих позиций.

Москва пока хранит молчание. Однако в этой ситуации необходимо учесть и объективные трудности Турции, и те выгоды, которые сулит поддержка с нашей стороны турецкого президента Реджепа Эрдогана.

Несмотря на относительно дешевый российский газ, общее повышение мировых цен на энергоресурсы привело к тому, что испытывающая серьезные трудности турецкая экономика перестала справляться с их оплатой. По оценке, высказанной Эрдоганом, в 2021 году энергоресурсы, поставляемые в основном из-за границы, стоили $50 млрд, а в этом — уже более $100 млрд.

Между тем, в июне 2023 года в Турции пройдут очередные президентские выборы. Фон для них непростой. Уровень жизни упал из-за

рекордной инфляции, превысившей 80%, и безбрежной волатильности национальной валюты. Есть сомнения у части избирателей и во внешнеполитическом и внешнеэкономическом курсам Эрдогана.



Но российской стороне было выгодно сохранить Эрдогана на его посту. После начала СВО Анкара, несмотря на жесткое давление Запада, не ввела антироссийские санкции. Более того, Турция стала основным каналом поступления в нашу страну параллельного импорта, а также заняла 4-ое место среди покупателей российской нефти. А после введения 5 декабря ценового коридора — скорее всего, выйдет на третье после Китая и Индии.

Кстати, в отношении транспортировки нефти и, соответственно, влиянию на её цены у Турции есть эффективный рычаг воздействия. С 1 декабря ужесточены требования к перестраховочным документам при прохождении танкеров через Босфор. В результате образовалась очередь из 29 танкеров. Правда, судов, перевозящих российскую нефть, там мало. Подготовились заранее. В основном речь идет о казахстанской нефти. А это обеспокоило американский Минфин. Любой сбой в поставках на мировой рынок неизбежно играет в сторону повышения нефтяных цен.

У Турции есть и другие выгодные для нас опции. Уже сейчас ежегодные 14 млрд кубометров газа поступает в Сербию, Грецию, Северную Македонию и Венгрию через ее территорию. 12 октября Владимир Путин предложил Эрдогану создать в Турции общеевропейский газовый хаб. Идея поддержана на всех уровнях. Так можно будет поставлять в ЕС газ, по пути становящийся турецким.

Такова совокупность обстоятельств, в которых Турция, если доверять сообщению информагентства, запросила скидку с цены на газ. кстати говоря, первые сообщения о таком предложении появились еще в сентябре. «Газпрому» и российской стороне в целом наверняка хватило времени подумать.