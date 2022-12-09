Ущерб от пожара в «Мега Химки» оценили в 20-30 млрд рублей

Потенциальный ущерб от пожара в торговом центре «Мега Химки», на территории которого утром 9 декабря загорелся строительный гипермаркет OBI, может составить от 20 до 30 млрд руб.

Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Всероссийского союза страховщиков.

Пожар в магазине OBI в подмосковном торговом центре «Мега Химки» начался в 6 утра в пятницу. Спустя 2,5 часа его удалось локализовать на площади 7 тыс. кв. м. На данный момент известно об одном погибшем.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту происшествия. «Следственными органами ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело (ст. 238 УК РФ — выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Следователям предстоит установить причины, приведшие к возгоранию, будет назначен ряд экспертиз», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

На месте ЧП работают следователи и криминалисты. Глава СКР Александр Бастрыкин поручил представить доклад по обстоятельствам инцидента.