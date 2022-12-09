В Кремле прокомментировали сообщения об «отказе» Узбекистана от газового союза

Руководитель президентской пресс-службы Дмитрий Песков прокомментировал сообщения, которые накануне появились в ряде западных СМИ о том, что Узбекистан якобы отказывается от идеи создания газового союза с РФ и Казахстаном.

По словам представителя Кремля, данные измышления являются попыткой «помазать политикой эти процессы». При этом он признал, что есть некоторые моменты, требующие координации сторон, передаёт РИА Новости.

«И всё это требует не координации с точки зрения политики, как об этом написало агентство Reuters, никаких там политических условий нет, а с точки зрения именно коммерческой выгода и коммерческих интересов трех стран… Слова вице-премьера Узбекистана были искажены, и опять произошла попытка Reuters помазать политикой все эти процессы», – пояснил Песков.

Как ранее писал «Эксперт», президенты РФ и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев в ходе состоявшейся 28 ноября, встречи в Москве обсудили создание «тройственного газового союза» с Узбекистаном. По словам пресс-секретаря Токаева Руслана Желдибая, на встрече глав государств в Кремля речь шла о создании «тройственного газового союза» с целью координации действий при транспортировке российского газа по территориям Узбекистана и Казахстана.

Позже Песков пояснил, что на первом этапе предусматривается возможность создания координационного механизма, возможно, с неким юридическим лицом, как для сотрудничества между РФ, Узбекистаном и Казахстаном, так и для дальнейшей развития инфраструктуры для внешних рынков. При этом пресс-секретарь президента РФ отмечал, что реализация данного проекта требует слаженных действий, обсуждений и координации между Москвой, Астаной и Ташкентом.