В Минпромторге ожидают, что «АвтоВАЗ» запустит производство на бывшем заводе Nissan в 2023 году

Концерн «АвтоВАЗ» наладит выпуск автомобилей на петербургском заводе Nissan (ООО «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус»), переданном в госсобственность РФ после ухода японского производителя с российского рынка, в скором времени.

Об этом заявил вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров, передает «Интерфакс».

«Производство на площадке Nissan, как мы ожидаем, будет осваиваться "АвтоВАЗом"», — приводит агентство слова Мантурова. Вице-премьер уточнил, что процесс стартует в следующем году.

Глава Минпромторга отметил, что в 2023-м ведомство ожидает улучшения ситуации на авторынке в связи с налаживанием и увеличением производства на базовых предприятиях, в первую очередь, на «АвтоВАЗе» и заводе «Москвич». «Haval также наращивает объемы производства», — добавил министр. Он подчеркнул, что значительный вклад в развитие рынка в предстоящие 12 месяцев внесет и площадка Nissan.

Завод японского концерна в Санкт-Петербурге мощностью 100 тыс. автомобилей в год открылся в июне 2009 г. В октябре Nissan объявил о том, что российские активы будут переданы в собственность подведомственного Минпромторгу ФГУП «НАМИ». Сделка совершена за символическую стоимость и предполагает опцион обратного выкупа в течение шести лет.

Тогда же стало известно, что послепродажное обслуживание машин Nissan и поставки запчастей будет производить «АвтоВАЗ». Кроме того, в конце прошлого месяца российский концерн получил разрешение президента РФ на покупку активов банка альянса Renault-Nissan. В связи с уходом с российского рынка японский автоконцерн единовременно списал более $181 млн.

