В Москве открыли новый курс по 3D-технологиям для инженеров

Новый курс для инженеров столичных предприятий, начинающих работу в области аддитивного производства, запустили специалисты Московской технической школы (МТШ) и Московского государственного технологического университета (МГТУ) «Станкин». На занятиях слушатели научатся работать на современном промышленном 3D-оборудовании. Об этом сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Ранее Московская техническая школа (МТШ), которая была запущена правительством столицы в 2021 году, открыла подобный курс по аддитивным технологиям совместно с научно-образовательным центром ФГУП «НАМИ». Курсы в «НАМИ» и «Станкине» подготовлены собственными специалистами вузов совместно с МШТ.

«Все программы Московской технической школы по направлению «Аддитивные технологии» построены так, чтобы охватить самые актуальные потребности московских компаний в сфере высоких технологий. Слушатели курса, разработанного совместно с экспертами МГТУ «Станкин», смогут узнать не только о современных технологиях аддитивного производства, но и поработать на промышленном 3D-оборудовании. Также им предстоит освоить разработку программы управления для печати изделий с помощью лазерной установки», - рассказал Овчинский.

На курсе студенты будут заниматься в инновационных лабораториях, где смогут пользоваться установками для селективного лазерного и электронно-лучевого плавления, а также различными 3D-принтерами. Обучение займет 60 часов, 40 из которых направлены на теоретические и практические занятия, а оставшееся время отведено на изучение допматериалов и личные консультации с преподавателями.

Программа позволит обучать инженеров-технологов для высокотехнологичных отраслей Москвы. В том числе, для специалистов отраслей авиа- и ракетостроения, поскольку на занятиях значительное внимание уделят аддитивному производству изделий из легких сплавов на основе титана и алюминия.

«Особый упор в программе сделан на практические занятия с использованием потенциала уникального станочного парка МГТУ «Станкин». В том числе в области термообработки изделий и механической обработки ответственных поверхностей», - сообщил руководитель программы, заведующий кафедрой высокоэффективных технологий МГТУ «Станкин» Сергей Григорьев.

По итогам аттестации студенты МТШ получат удостоверение о повышении квалификации. Записаться на курс можно на сайте Московской технической школы и Инвестпортале столицы.

Всего в Московской технической школе запланировано восемь направлений для обучения: «Технологии связи», «Аддитивные технологии», «Искусственный интеллект в промышленности», «Микроэлектроника и фотоника», «Робототехника и сенсорика», «Цифровые двойники», «Новые производственные технологии» и «Беспилотный транспорт».