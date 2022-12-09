Госкомиссия по радиочастотам изучит вопрос об отсрочке запрета зарубежного телеком-оборудования

Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ) на заседании в этом месяце рассмотрит возможность отсрочки введения запрета на приобретение иностранного оборудования для телеком-операторов, заключающих форвардные контракты с отечественными производителями базовых станций.

Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на «Ведомости».

По сведениям издания, в повестку декабрьского заседания ГКРЧ входит в том числе вопрос использования российскими операторами связи отечественного и зарубежного LTE-оборудования. Сообщается, что операторов предлагают разделить на две категории. В первую попадут те, кто обязаны с 2028 года использовать при создании сетей LTE только российское оборудование; во вторую внесут операторов, которые должны будут соблюдать это правило уже с 2023-го.

Это предполагает корректировку актуального решения ГКРЧ от августа прошлого года, согласно которому с января 2023-го все без исключения операторы должны будут использовать при строительстве сетей LTE лишь отечественное оборудование; в используемом оборудовании должен применяться софт из реестра отечественного ПО, составленного Минцифры.

По словам близкого к ГКРЧ собеседника издания, к первой группе могут отнести операторов, которые до конца текущего года заключат форвардные контракты на производство российских базовых станций, ко второй — тех, кто такие договоры не подпишет.

Информацию подтвердил источник в одном из производителей телеком-оборудования, отмечает газета. Уточняется, что речь идет об отсрочке запрета не только до 2028-го, но и до 2030 года.