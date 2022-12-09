РЖД решили отказаться от международных направлений, которые не используются с начала пандемии

ОАО «РЖД» представило обновленный график движения пассажирских поездов на 2022-2023 год.

Как пишет «Интерфакс», он направлен на развитие внутренних маршрутов по России и предполагает отказ от зарубежных направлений, не используемых с начала пандемии коронавируса в 2020 году.

«Новый график направлен на развитие маршрутов внутри страны и отказ от сохранения "ниток" графика для международных направлений (в том числе в Европу), которые не используются с 2020 года. Так, например, отменены пассажирские поезда сообщением Москва — Ницца, Москва — Париж, Москва — Берлин, Ростов — Баку, Брест — Екатеринбург, Томск — Караганда и др.», — цитирует агентство в пресс-релиз РЖД.

Обновленный график вступает в силу 11 декабря и будет действовать год. В нем предусмотрено курсирование 598 пар пассажирских поездов, что на 12 меньше, чем в актуальном пока графике.

Отмечается, что количество поездов категорий «скорый», «скоростной» и «высокоскоростной» на предстоящий год составит 394 пары, то есть 65,8% от общего числа пассажирских составов.

Общие размеры движения пригородных поездов на сети будут увеличены на 2,7% до 4342 пар поездов (+116 пар) по сравнению с нынешним графиком; из них 581 пара будет сформирована составами «Ласточка» (в 2021-2022 годах число этих поездов составляло 478 пар).