Конфликт на Украине близок к переходу в переломную стадию в свете значительного усиления российской армии.

Об этом говорится в статье обозревателя американского издания Newsweek Майкла Гфеллера. По его мнению, ВС РФ совершенно не деморализованы, армейские подразделения РФ получают новые образцы вооружений.

«Я вижу, что ситуация переходит в переломную стадию, – подчеркнул он. – Между тем, украинская армия уже полностью истощила собственные запасы вооружений и на данный момент держится исключительно на поставках от западных стран».

В этой связи, журналист считает, что уже настало время, когда США должны склонить Украину к мирному диалогу, а не продлевать страдания простых людей.

Как ранее писал «Эксперт», основатель американской частной военной компании (ЧВК) «Моцарт» Эндрю Мильбурн в интервью Newsweek подтвердил, что украинские войска несут чрезвычайно большие потери в боях против ВС РФ. По его словам, в настоящее время власти «незалежной» испытывают заметные проблемы с пополнением армии.

«Часто бывает, что на передовую отправляют совсем ещё зелёных новобранцев без необходимого уровня военной подготовки. Также ВСУ катастрофически не хватает финансирования», – утверждает основатель американской ЧВК.