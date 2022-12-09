Виктор Бут прибыл в Москву

Самолет с Виктором Бутом на борту приземлился в Москве.

Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на службу по контролю за воздушным движением московского авиаузла. «Самолет, на борту которого находится Виктор Бут, приземлился в аэропорту "Внуково-2"», — сказал агентству собеседник из этой службы.

Кадры прибытия Виктора Бута в Москву, где его встретили супруга и мать, показал телеканал «Россия 24».

«Посреди ночи подняли, сказали, собирайся, предварительной информации не было», — рассказал Бут журналистам. На вопрос, чем он планирует заниматься дальше, Виктор Бут не ответил.

Спецборт с россиянином вылетел из Абу-Даби вечером накануне, 8 декабря. Там состоялся обмен Бута, находившегося в заключении в США, на американку Бриттни Грайнер, осужденную в РФ.

Российский предприниматель Виктор Бут был арестован в Таиланде в 2008 году по запросу США в результате операции американских спецслужб, после чего был экстрадирован в США. В 2012 году суд присяжных в Нью-Йорке признал его виновным в подготовке сговора с целью убийства американских граждан и материальной поддержки терроризма. Ему был вынесен минимальный приговор по статьям, которые ему инкриминировали — 25 лет тюремного заключения. К настоящему моменту россиянин отбыл больше половины этого срока. Виктор Бут не признал вину ни по одному пункту.

Гражданка США баскетболистка Бриттни Грайнер выступала в американских турнирах, на чемпионатах мира и за российский клуб «УГМК Екатеринбург». В феврале 2022 года ее задержали в московском аэропорту Шереметьево, в ее багаже было обнаружено наркотическое вещество на основе гашиша. Грайнер была приговорена к девяти годам лишения свободы.