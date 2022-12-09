Владимир Ефимов: производство SIM-карт построят в ОЭЗ Москвы к 2024 году

Компания «Исткомпис Рус» начала строительство нового завода по производству SIM-карт на площадке «Алабушево» в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Технополис "Москва"». Она вложит в проект более 200 млн рублей, сообщил 9 декабря заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Компания уже получила разрешительные документы на строительство нового завода, сейчас заканчиваются подготовительные работы к возведению объекта», — рассказал Владимир Ефимов. По его словам, резидент ОЭЗ намерен инвестировать в проект более 200 млн рублей. Завершить строительство планируется в 2023 году.

«Ежегодно компания выпускает более 60 млн единиц продукции для отечественного и зарубежного рынков на собственном небольшом производстве в Зеленограде и на других площадках. Открытие нового завода позволит разместить основные мощности в одном месте», — подчеркнул руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

На заводе планируется запустить серийный выпуск традиционных SIM-карт. На предприятии также будут вести работу над совершенствованием виртуальных карт (eSIM), которые встроены в телефон и подключаются через сканирование QR-кода.

Площадь нового предприятия превысит 2,1 тыс кв м, на нем будет создано более 50 рабочих мест, добавил генеральный директор ОЭЗ «Технополис "Москва"» Геннадий Дегтев.

Напомним, компания получила статус резидента технополиса в 2020 году. В числе ее заказчиков — крупнейшие мобильные операторы и банки России и стран СНГ.

ОЭЗ «Технополис "Москва"» занимает пять территорий общей площадью более 223 га. Компании-резиденты освобождены от уплаты налога на имущество, землю и транспорт. А ставка налога на прибыль для них составляет 2%. По официальным оценкам, объем инвестиций в производства, расположенные в ОЭЗ, превышает 87 млрд рублей.