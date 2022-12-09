ВЦИОМ опубликовал новый рейтинг доверия Путину

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал новый рейтинг доверяя президенту РФ Владимиру Путину, согласно которому российскому лидеру доверяет подавляющее число граждан РФ.

Согласно данным социологов, об этом заявили 77,9% участников опроса. При этом глава Кабмина Михаилу Мишустину доверяют 61,5% респондентов, передаёт РИА Новости.

Деятельность Путина на посту президента одобряют 74,3% россиян, деятельность Мишустина – 52,7%, а 49,1% полностью поддерживают деятельность правительства.

Опрос «ВЦИОМ-Спутник» проводился методом телефонного интервью в период с 28 ноября по 4 декабря. В нём приняли участие 1 600 россиян в возрасте от 18 лет.

Выборка была построена по стратифицированной случайной выборке, извлечённой из полного списка сотовых телефонных номеров, которые действуют на территории России. Максимальная погрешность с вероятностью 95% не превышает 1% для данных собранных в течение 7 дней.

Как ранее писал «Эксперт», согласно результатам опроса ВЦИОМ, который был опубликован 11 ноября, своё доверие деятельности главы государства выразили 79,5% россиян. С ними были не согласны 16,7% опрошенных. Деятельность Путина тогда же одобряли 75,8% респондентов, не одобряли – 14,5%.