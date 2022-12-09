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ВЦИОМ опубликовал новый рейтинг доверия Путину

9 декабря 2022, 15:44
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Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал новый рейтинг доверяя президенту РФ Владимиру Путину, согласно которому российскому лидеру доверяет подавляющее число граждан РФ.

Согласно данным социологов, об этом заявили 77,9% участников опроса. При этом глава Кабмина Михаилу Мишустину доверяют 61,5% респондентов, передаёт РИА Новости.

Деятельность Путина на посту президента одобряют 74,3% россиян, деятельность Мишустина – 52,7%, а 49,1% полностью поддерживают деятельность правительства.

Опрос «ВЦИОМ-Спутник» проводился методом телефонного интервью в период с 28 ноября по 4 декабря. В нём приняли участие 1 600 россиян в возрасте от 18 лет. 

Выборка была построена по стратифицированной случайной выборке, извлечённой из полного списка сотовых телефонных номеров, которые действуют на территории России. Максимальная погрешность с вероятностью 95% не превышает 1% для данных собранных в течение 7 дней.

Как ранее писал «Эксперт», согласно результатам опроса ВЦИОМ, который был опубликован 11 ноября, своё доверие деятельности главы государства выразили 79,5% россиян. С ними были не согласны 16,7% опрошенных. Деятельность Путина тогда же одобряли 75,8% респондентов, не одобряли – 14,5%.