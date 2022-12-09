Выбор фронтального погрузчика: важнейшие критерии

Они облегчают перемещение различных грузов и обеспечивают механизацию производства. Количество разнообразных моделей таких машин очень велико, и если принято решение купить фронтальный погрузчик, для выбора наиболее подходящего варианта нужно руководствоваться приведенными ниже критериями.

Основные разновидности фронтальных погрузчиков

Исходя из рабочего органа, которым оснащаются фронтальные погрузчики, они делятся на ковшовые и вилочные. У первых основным инструментом служит ковш, у вторых – вилы. С помощью ковша можно выполнять погрузку и разгрузку удобрений, кормов, зерна и др. Форма ковша бывает разной. Кроме того, существуют ковши с прижимом, используемые при работе с рыхлыми грузами. Вилочные фронтальные погрузчики для сельскохозяйственных предприятий отличаются от складских моделей увеличенным числом зубьев. Они используются для подбора и погрузки-разгрузки валков и тюков различной формы.

Кроме того, фронтальные погрузчики делятся на самоходные и навесные. Первые могут применяться самостоятельно, но стоят дорого. Вторые навешиваются на тракторы и стоят гораздо дешевле.

Главные характеристики фронтальных погрузчиков

Помимо типа фронтального погрузчика при выборе надо учитывать его технические параметры, в число которых входят:

грузоподъемность;

высота погрузки;

объем ковша.

Принятие решения относительно этих характеристик зависит от того, какие работы планируется выполнять при помощи фронтального погрузчика. Немаловажное значение имеет и комплектация этой техники. Навесное оборудование (вилы, установка для уборки снега, отвал, щетка, ковш и др.) повышает ее функциональность. Выбор комплектации зависит от потребностей предприятия.

Надежность фронтальных погрузчиков

Стоимость фронтальных погрузчиков достаточно высока, а потому при выборе необходимо уделить большое внимание их надежности. На рынке представлена продукция многих российских и зарубежных производителей. Наибольшего доверия заслуживают машины, выпущенные компаниями-лидерами (Volvo, Hitachi, Komatsu, Hyundai, XCMG, Manitou, JCB и др.).

Помимо бренда о надежности различных моделей данной техники говорят отзывы владельцев, имеющих опыт их использования. Ознакомиться с этими отзывами можно на специализированных интернет-форумах и в блогах, которые ведут эксперты.