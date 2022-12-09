Заводом «ЛУКойла» на Сицилии заинтересовались катарские инвесторы

Группа инвесторов под руководством катарского предпринимателя Ганима бин Саада Аль Саада и ряд итальянских компаний проявляют интерес к покупке принадлежащего «ЛУКойлу» нефтеперерабатывающего комплекса ISAB на Сицилии.

Об этом пишет газета La Repubblica.

По информации издания, предложение было представлено итальянскому правительству группой консультантов, в которую входит бывший премьер страны Массимо Д'Алема.

На минувшей неделе Совет министров Италии одобрил постановление о мерах по защите стратегических предприятий. По данным La Repubblica, завод ISAB будет передан под временное спецуправление государства. Уточнялось, что речь идет о периоде в полгода, который может быть продлен на такой же срок.

Нефтеперерабатывающий комплекс ISAB на юго-востоке Сицилии является третьим по мощности в Европе, он обеспечивает 22% поставок топлива на итальянский рынок. Сейчас предприятию грозит закрытие, поскольку оно не может получать российское сырье после вступления в силу эмбарго ЕС на поставки нефти из РФ морским путем.

Ранее стало известно, что «ЛУКойл» активизировал переговоры с американской энергетической компанией Crossbridge Energy Partners, которую рассматривает в качестве покупателя завода.