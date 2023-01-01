Экономист назвал предположительный размер пенсии вологодского Деда Мороза

Даже если считать рабочий стаж Деда Мороза с конца 1930-х годов, когда Новый год вновь стал официальным праздником в СССР, его пенсия могла бы быть немногим больше 10 тыс. рублей. Как пояснил агентству «Прайм» доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский, волшебник из Великого Устюга официально считается работающим пенсионером, поэтому индексации и доплаты до прожиточного минимума ему не положены.

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«Формально, с точки зрения пенсионного законодательства, Дедушка Мороз является работающим пенсионером, и индексация пенсий ему в этом случае не положена. Как и доплата до прожиточного минимума», — рассказал Гиринский.

Экономист предположил, что самый известный в стране дедушка мог бы получать доплату за внучку Снегурочку, которая находится у него на иждивении. Но это не факт, поскольку внучка уже совершеннолетняя и может сама зарабатывать. Доцент также вспомнил о замороженной накопительной части пенсии, но пришел к выводу, что в силу неопределенного возраста и года рождения для Деда Мороза она большого значения не имеет.

