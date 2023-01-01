«Это целое искусство»: китаец назвал самое запоминающееся блюдо русской кухни

Русские заслуживают право называться «боевым народом», так как каждый обладает силой и умеет закатывать в банки, то есть консервировать, все, что угодно, вплоть до арбузов и дынь. Но самое запоминающееся блюдо — соленые огурцы. Несмотря на то, что традиция засаливать овощи на зиму есть у китайцев, корейцев и японцев, Россия в этом рейтинге занимает первое место, считает пользователь китайской платформы WeChat.

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«В России развита культура консервации — нет ничего такого, чего нельзя было бы засолить. Это целое искусство: точно так же, как рисуют пейзаж, при засолке к каждому "штриху" подходят скрупулезно. В настоящее время консервированные огурцы, которые часто можно встретить на рынках Европы и Америки, маркируются логотипом "русский стиль", что свидетельствует о высокой популярности российских соленых овощей», — считает автор.

Китаец предположил, что секрет особого вкуса соленых огурцов кроется в добавляемом при засолке укропе, а их хруст — в двухчасовом замачивании перед консервацией. Более ста лет назад русские, по его словам, приезжали в Харбин на строительство Китайско-восточной железной дороги и спасаясь от Октябрьской революции, привозя с собой свои навыки засолки и хранения продуктов. Китайцам поначалу было в диковинку смотреть, как русские заготавливали на зиму соленья и варенья, как «осенью их дома, кухни, коридоры наполнялись стеклянными банками разных размеров». Позже харбинцы и сами научились солить огурцы по-русски.

«Однако в процессе обучения не обошлось без нововведений. Не выдерживая длительного процесса естественного брожения, китайцы начали добавлять уксус. Вкус у огурцов получается не такой острый и чистый, но он более привычен китайцам, кроме того, удается сэкономить на ингредиентах», — резюмирует автор.

