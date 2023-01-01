Минобороны сообщило о разгроме украинской базы по изготовлению ударных БПЛА

В последний день 2022 года Вооруженные силы РФ нанесли удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины, задействованным в изготовлении ударных беспилотников, применяемых для совершения террористических атак против России. Были также поражены стоянки хранения и места запуска ударных БПЛА. Таким образом, планы киевского режима по совершению в ближайшее время террористических атак против Российской Федерации сорваны, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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«На Купянском направлении российскими войсками нанесено огневое поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Котляровка, Ивановка, Подолы, Першотравневое Харьковской области и Новоселовское Луганской народной республики. Уничтожено более 40 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и пикап», — добавил Конашенков.

По данным Минобороны, на Красно-Лиманском направлении за прошедшие сутки были поражены пять ротных тактических групп 92-й механизированной, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 111-й бригады теробороны в районах Розовки и Стельмаховки ЛНР, а также Серебрянского лесничества. Потери противника здесь составили более 150-ти украинских военнослужащих убитыми и ранеными, бронетранспортер и два пикапа. На Донецком направлении российские войска уничтожили более 110-ти украинских военнослужащих, две БМП, пять боевых бронированных машин и семь автомобилей. На Южно-Донецком направлении удалось отразить все контратаки, уничтожив при этом более 50-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля.

По словам Конашенкова, за прошедшие сутки ВС РФ уничтожили шесть украинских диверсионно-разведывательных групп, нанесли поражение 68 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 102-х районах. Кроме того, были ликвидированы мобильный радиолокатор обзора воздушного пространства ВСУ, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США АN/TPQ-50, склад артиллерийских боеприпасов, две самоходные гаубицы «Krab» польского производства, с которых велся обстрел жилых кварталов населенных пунктов ДНР, две украинские гаубицы Д-20 и в воздухе сбит украинский вертолет Ми-8.

Российские средства ПВО за сутки сбили 15 украинских беспилотников и семь снарядов американской РСЗО «HIMARS».

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 355 самолетов, 199 вертолетов, 2779 беспилотных летательных аппаратов, 399 зенитных ракетных комплексов, 7350 танков и других боевых бронированных машин, 957 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3756 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7859 единиц специальной военной автомобильной техники», — заключил Конашенков.

