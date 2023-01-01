Минобороны анонсировало девять международных учений на этот год

Сухопутные войска ВС РФ в этом году примут участие в девяти международных учениях с подразделениями национальных армий иностранных государств. За пределами РФ, на территории Армении, пройдут только маневры миротворческих контингентов ОДКБ «Нерушимое братство-2023», остальные восемь учений состоятся на полигонах российских военных округов, сообщили в пресс-службе Минобороны.

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«За пределами Российской Федерации будет проведено совместное учение миротворческих контингентов ОДКБ "Нерушимое братство-2023" на территории Армении. На полигонах военных округов Российской Федерации спланировано проведение 8 двусторонних учений», — сообщили в Минобороны.

В ведомстве уточнили, что в текущем году пройдут российско-индийское межвидовое учение «Индра-2023», совместное военное антитеррористическое командно-штабное учение государств-членов ШОС «Мирная миссия-2023», совместное российско-лаосское военное учение, совместное российско-пакистанское военное учение «Дружба-2023», совместное российско-алжирское военное учение, совместное учение с подразделениями КСБР Центрально-Азиатского региона «Рубеж-2023», совместное российско-монгольское учение «Селенга-2023» и совместное российско-вьетнамское учение.

На маневрах предполагается отработать совместное планирование войсковых операций, порядок взаимодействия представителей штабов и подразделений войск, а также тактические действия по нейтрализации условных незаконных вооруженных формирований. Учения будут носить миротворческую и антитеррористическую направленность, подчеркнули в Минобороны.

