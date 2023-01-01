На два градуса теплее нормы: подведены синоптические итоги года в Москве

В Москве 2022 год оказался на 2° теплее климатической нормы и стал одним из самых теплых с конца 19 века. Теплее всего в столице в прошедшем году было в августе, когда средняя температура превысила норму на 5,5°. Максимальная же температура за год наблюдалась 11 июля, когда воздух прогрелся до +32,8°, сообщили в центре погоды «Фобос».

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«Самым холодным месяцем года был январь со средней температурой −5,4°, что на 3,9° выше нормы. Минимум температуры пришелся на 13 января и составил −19°. Снежный покров в городе сошел 12 апреля», — напомнили синоптики.

По данным столичных метеостанций, самым сухим месяцем в прошлом году признан август с количеством осадков в 3,8 мм (5% от нормы). Самым же щедрым на дожди и снегопады выдался декабрь с количеством осадков вдвое превышающим норму. Всего в Москве за весь прошедший год выпало 650,3 мм осадков, что составляет 94% среднегодовой нормы.

