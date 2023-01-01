«Нарзан» и «Ессентуки» начнут экспортировать в Индию и Вьетнам

Один из крупнейших производителей минеральной воды в России, компания «Холдинг Аква», планирует в 2023 году начать поставлять свою продукцию в Индию и Вьетнам. Речь идет о поставках знаменитых «Ессентуков», «Нарзана» и других лечебно-столовых вод, сообщил ТАСС гендиректор холдинга Святослав Вильк.

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«Холдинг Аква" продолжает сотрудничество с иностранными партнерами, обеспечивая присутствие своей продукции уже более чем в 20 странах. Мы активно расширяем географию продаж, в том числе в азиатском направлении, где стремительно развивается рынок упакованной воды. Буквально недавно нам удалось найти партнеров в Индии и Вьетнаме. Думаю, в ближайшее время начнем активные поставки и в эти страны», — рассказал Вильк.

Он также отметил значительный рост потребления российских минеральных вод в Китае, куда компания поставляет их с 2021 года. У продукции, по его словам, высокий экспортный потенциал и «неиссякающий интерес со стороны иностранных потребителей».

