«Помочь миру обрести спасение»: патриарх Кирилл назвал особую миссию России

Россия со своей богатой духовной жизнью должна помочь миру «обрести спасение», как в свое время уже спасла планету от «страшной чумы фашизма». Об этом заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл после литургии в Георгиевском соборе в подмосковном Одинцове.

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«В свое время именно Россия спасла мир от страшной чумы фашизма, благодаря жертвам России в первую очередь была достигнута победа. Может быть, сегодня Господь, призывая нас к таким жертвам страшным, призывает нас к тому, чтобы своей духовной жизнью, своей верой, соединением веры со знанием, проникновением веры во все сферы общественной жизни мы бы также могли помочь миру обрести спасение, как сделали это, победив фашизм», — заявил патриарх.

Он подчеркнул, что международные отношения сейчас достигли «опаснейшей черты» и «напряжение возрастает так, что возникает угроза крупномасштабной войны». При этом в России, по его словам, укрепляется вера, что вызывает недоумение в ряде стран.

«С удивлением смотрят на нашу Родину и не могут понять: ну если бы это были какие-то там люди, которые на деревьях живут или в шалашах спасаются, но передовая, современная страна, в которой возрождается вера — это что? И это для многих шок, а для нас это символ надежды и веры в то, что если так наше Отечество и дальше будет развиваться, то Россия будет непобедимой и станет еще более ярким и сильным примером того, как современный человек может соединить веру и знание, Бога и материю, жизнь духовную и жизнь материальную», — отметил патриарх.

