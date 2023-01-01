Проблемы с психикой у молодых британцев стали угрожать рынку труда

На фоне нехватки рабочей силы в Великобритании рекордное число трудоспособного населения не работает из-за проблем с психическим здоровьем, сообщает Bloomberg. Эксперты видят причины в отсутствии экономических перспектив, падении реальной заработной платы, а также накопившихся проблемах Национальной службы здравоохранения. Катализатором же проблемы выступила пандемия коронавируса.

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«Во втором квартале 2022 года по сравнению с тем же периодом до пандемии на 29% увеличилось число британцев в возрасте 16-24 лет, которые указывают длительную болезнь в качестве причины экономической неактивности. Среди населения в возрасте 25-34 лет этот показатель увеличился на 42%», — сообщает агентство со ссылкой на данные Управления национальной статистики.

В целом, по мнению экспертов, данная проблема касается не только британской молодежи. Стресс, связанный с работой, является основной причиной отсутствия трудовой занятости у британцев в возрасте от 50 до 54 лет. По данным правительства, из-за проблем с психическим здоровьем экономически неактивными являются около 600 тыс. жителей Великобритании, что на 10% больше, чем до пандемии коронавируса. Экономист Resolution Foundation Луиза Мерфи отметила, что проблема резко обозначилась после пандемии, однако набирала обороты в течение последнего десятилетия.

«Нет сомнений, что коронавирус ускорил развитие проблем с психическим здоровьем у молодого поколения. Они не ходили в школу, потенциально подвергались беспокойной атмосфере в доме и проводили больше времени в социальных сетях», — пояснила исполнительный директор благотворительной организации Sane Майори Уоллес.

По данным Национальной службы здравоохранения, в 2022 году у каждого четвертого подростка в возрасте 17-19 лет в Англии подозревают психическое расстройство. В 2021 году таких было порядка 17%. Согласно исследованию Resolution Foundation, проблема особенно характерна для мужчин. Число безработных по причинам психического нездоровья мужчин увеличилось до 37 тысяч в 2021 году, что на 103% больше, чем в 2006-ом, и значительно превышает уровень, наблюдаемый среди женщин.

Основным фактором ухудшения здоровья нации эксперты называют перегруженную и недостаточно эффективно работающую Национальную службу здравоохранения. Пандемия усугубила и эту проблему, считает глава комиссии по здравоохранению британского аналитического центра Institute for Public Policy Research Крис Томас.

