Российские АЭС выработали рекордный объем электроэнергии

Атомные электростанции в России в 2022 году установили новый рекорд выработки электроэнергии, выдав 223,371 млрд кВт·ч (по сравнению с 222,436 млрд кВт·ч за 2021 год). Это позволило сэкономить более 109 млн тонн выбросов СО2-эквивалента, если бы аналогичный объем электроэнергии вырабатывался теплостанциями, сообщили в пресс-службе «Росэнергоатома».

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«В ушедшем году, как и в предыдущие годы, атомные станции России работали надежно и безопасно. Мы не только досрочно выполнили, но и перевыполнили государственное задание по выработке электроэнергии. Одним из основных факторов, сыгравших большую роль в повышении выработки электроэнергии, стало качественное проведение ремонтной кампании, в ходе которой удалось оптимизировать ее срок на 146 суток, в том числе, благодаря применению принципиально новых цифровых инструментов», — отметил гендиректор «Росэнергоатома» Андрей Петров.

По данным концерна, максимальную выработку среди российских АЭС обеспечили Балаковская (свыше 35,7 млрд кВт·ч), Ростовская (свыше 35 млрд кВт·ч) и Калининская (свыше 32,6 млрд кВт·ч) станции. Баланс ФАС в прошлом году был выполнен на 102,52% при плановом показателе 217,872 млрд кВт·ч. Коэффициент использования установленной мощности составил 86,21%.

В «Росэнергоатоме» указали, что доля атомной генерации сейчас составляет около 20% от всего объема выработки электроэнергии в стране.

