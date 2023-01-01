С тортом и оливье: космонавты показали астронавтам, как встречать Новый год

Все члены экипажа Международной космической станции вместе встретили Новый год с самодельным тортом и немного видоизмененным салатом оливье, сообщил спецкор ТАСС, космонавт Роскосмоса Дмитрий Петелин. Космонавты также организовали коллективный просмотр фильма «Операция "Ы" и другие приключения Шурика».

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«Посмотрели фильм "Операция "Ы" и другие приключения Шурика", астронавты тоже посмеялись. Много общались, делились традициями русского Нового года», — сообщил Петелин.

Он также рассказал, как вместе с коллегами — Сергеем Прокопьевым и Анной Кикиной — готовил салат оливье в космическом варианте. Так как на МКС закончился зеленый горошек, его пришлось заменить кукурузой. Праздничный торт вообще слепили из «интернационального» набора продуктов. Его украшали консервированные фрукты, драже M&M's и свечка из фольги.

За праздничным столом астронавты и космонавты собрались в российском сегменте МКС. Перед торжеством космонавты, как и полагается, провели «генеральную» уборку и украсили помещение.

