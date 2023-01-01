В России увеличилось число сотрудников МВД и военнослужащих

С 1 января 2023 года штатная численность органов внутренних дел РФ увеличилась на 27 тысяч, до 922 тыс. человек. Численность российской армии выросла на 137 тысяч, до 2 039 758 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующие указы.

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«Установить предельную штатную численность органов внутренних дел Российской Федерации (без персонала по охране и обслуживанию зданий): с 1 января 2023 года в количестве 922 тыс. 061 единицы, в том числе 770 тыс. 599 сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, 17 тыс. 823 федеральных государственных гражданских служащих, 133 тыс. 639 работников», — говорится в указе президента.

Со следующего года этим же указом предусмотрено увеличение предельной штатной численности МВД до 934 тыс. человек, из них сотрудники органов внутренних дел составят почти 782 тысячи. С 1 января 2025 года их число должно вырасти до 938,8 тыс. и 786,3 тыс. соответственно.

Кроме того, с 1 января вступил в силу указ президента РФ, согласно которому штатная численность российской армии увеличивается до 2 039 758 человек, из которых 1 150 628 — военнослужащие. В указе 2018 года, который признан утратившим силу, этот показатель составлял 1 902 758, из них 1 130 628 человек — военнослужащие.

