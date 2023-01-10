5 столичных премьер января, которые заслуживают вашего внимания

Московский драматический театр имени А.С. Пушкина 12 и 22 января приглашает на премьеру нового сезона! Ироничная пьеса Михаила Булгакова, написанная на основе его собственного фельетона, появилась в репертуаре театра без малого сто лет назад и пользовалась огромным успехом. Теперь любимая зрителями постановка возвращается в репертуар, поднимая актуальные вопросы. Что делать, если ты молодой драматург, который написал пьесу и должен успеть получить ответ от цензора, пока тот не отбыл в отпуск? Срочно распределить роли и провести репетицию, во время которой актеры на ходу читают текст, импровизируют и придумывают постановку. Но как далеко может зайти это действо?

С 19 января компания Про:взгляд выпускает в широкий прокат трагикомедию «Молодость» — новую работу режиссера Дмитрия Давыдова, захваленную кинокритиками. Возвращаясь в родное село, обаятельный 40-летний лузер хочет окунуться в беззаботную молодость в окружении давних друзей. Но его встречают повзрослевшие и семейные люди, жизнь которых полна забот и трудностей. Что будет, если столкнутся два мира, не готовых ко встрече друг с другом? Самоироничное кино с абсурдистским юмором не оставит зрителей равнодушными.

Апатия, депрессия, отсутствие энергии ― эти симптомы не только снижают качество жизни, но и могут сигнализировать о серьезных расстройствах здоровья. Что такое здоровье вообще и какова роль психики в развитии заболеваний? Можно ли устранить психологические причины болезней и проработать вредные установки? Артем Толоконин, основатель Института психосоматики и клиники Нео Вита, на вебинаре 19 января подробно расскажет об этих механизмах и даст инструменты для восстановления здоровья с помощью питания, образа мыслей и работы с биополем.

14 января в Московском международном Доме музыки в тринадцатый раз откроется традиционный Рождественский фестиваль. Зрителей приглашают приобщиться к шедеврам христианской музыкальной культуры и окунуться в волшебную атмосферу рождественских дней. На открытии фестиваля духовной музыки выступят Национальный филармонический оркестр России под руководством Владимира Спивакова, а также Академический Большой хор «Мастера хорового пения» Радио «Орфей», Камерный хор Московской консерватории и выдающиеся солисты.

Московский драматический театр имени А.С. Пушкина и Международный аэропорт Шереметьево имени А.С. Пушкина представляют совместный арт-проект ― «Театр не изменит мир, но он изменит тебя». С 16 января в терминале В начет свою работу специальная экспозиция, рассказывающая о прошлом и настоящем театра, объединенного общим именем с крупнейшим аэропортом столицы. А в день открытия выставки молодые артисты театра имени Пушкина представят посетителям специальную музыкальную концертную программу.