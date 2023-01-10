Акции дня: бумаги TCS Group в лидерах торгов

В плюсе торговались акции TCS Group по итогам сессии на Мосбирже во вторник, 10 января. За день бумаги подорожали на +1,57% до 2653 рублей за штуку.

Как считают эксперты, котировки росли на из-за надежды на дивиденды. «Очевидно, интерес к бумагам поддерживается общими надеждами на увеличение инвестиционной привлекательности банковского сектора и возвращение к выплате дивидендов в этом году. С технической точки зрения основной среднесрочной поддержкой для бумаг эмитента остается уровень 2400 рублей - закрепление ниже может вызвать ускорение продаж и движение к 2250 рублям. Выше 2400-2550 рублей преобладают повышательные риски с перспективой возвращения к ноябрьскому максимуму 2855,5 рубля и развития восходящего движения», - считает аналитик инвестиционной компании «Велес Капитал» Елена Кожухова.

Индекс Мосбиржи к концу торгов упал -0,18% до 2159,51 пунктов. Индекс РТС опустился на -0,34% до 974,51 пунктов. Нефть марки Brent по состоянию на 21:06 мск составила 80,22 долларов за баррель (+0,72%). Российская валюта укреплялась – 69,66 рублей за доллар.