Хотя американские акции и начали год посредственно, подскока одной лишь пятницы оказалось достаточно, чтобы основные фондовые индексы зафиксировали рост с начала января. Этому не помешало и то, что пятый торговый день года два из них закрыли вчера в минус: Dow Jones Industrial Average потерял 0,34%, S&P 500 – 0,08%, и лишь Nasdaq Composite вырос на 0,63%.
S&P 500: вниз вопреки приметам
Первые пять торговых дней января основные индексы США завершили в плюс и теперь, как обещает старая рыночная примета, год должен завершиться с тем же знаком. Но срабатывает она не всегда, а 2023-й имеет особенно большие шансы стать ярким исключением.
Seth Wenig/AP/TASS
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