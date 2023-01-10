Финансовые рынки Фондовый рынок США

S&P 500: вниз вопреки приметам

Глеб Баранов
10 января 2023, 11:45

Первые пять торговых дней января основные индексы США завершили в плюс и теперь, как обещает старая рыночная примета, год должен завершиться с тем же знаком. Но срабатывает она не всегда, а 2023-й имеет особенно большие шансы стать ярким исключением.

Seth Wenig/AP/TASS