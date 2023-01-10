S&P 500: вниз вопреки приметам

Хотя американские акции и начали год посредственно, подскока одной лишь пятницы оказалось достаточно, чтобы основные фондовые индексы зафиксировали рост с начала января. Этому не помешало и то, что пятый торговый день года два из них закрыли вчера в минус: Dow Jones Industrial Average потерял 0,34%, S&P 500 – 0,08%, и лишь Nasdaq Composite вырос на 0,63%.

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