Акционеры посматривают на триллионы Мосбиржи

В течение дня ситуация на мировых рынках начала понемногу улучшаться: американские инвесторы выкупили утреннюю просадку фьючерсов на акции, нефть и металлы. Все ждут выступления главы ФРС Джерома Пауэлла, на основе которого рынок попытается спрогнозировать дальнейшие действия американского регулятора в области денежно-кредитной политики. Заметим, впрочем, что очень часто первая реакций трейдеров на такие события бывает ложной.

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