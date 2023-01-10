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Акционеры посматривают на триллионы Мосбиржи

Борис Соловьев
обозреватель Expert.ru
10 января 2023, 22:10

Рынок акций сумел отыграть значительную часть утренних потерь. Валютные спекулянты решили зафиксировать вчерашнюю прибыль. Акции Мосбиржи потеряли 0,7%, но эксперты считают их перспективными.

Коллаж: Тамара Ларина