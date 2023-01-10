В течение дня ситуация на мировых рынках начала понемногу улучшаться: американские инвесторы выкупили утреннюю просадку фьючерсов на акции, нефть и металлы. Все ждут выступления главы ФРС Джерома Пауэлла, на основе которого рынок попытается спрогнозировать дальнейшие действия американского регулятора в области денежно-кредитной политики. Заметим, впрочем, что очень часто первая реакций трейдеров на такие события бывает ложной.
Акционеры посматривают на триллионы Мосбиржи
Рынок акций сумел отыграть значительную часть утренних потерь. Валютные спекулянты решили зафиксировать вчерашнюю прибыль. Акции Мосбиржи потеряли 0,7%, но эксперты считают их перспективными.
Коллаж: Тамара Ларина
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