Bloomberg пишет об изменении маршрутов поставок российской нефти на основе данных Vortexa и Kpler. С каждым днем в Индию и Китай поступает все больше нефти из российской Арктики.
Vortexa сообщил о первой покупке Китаем тяжелой высокосернистой нефти марки Arco в ноябре прошлого год. Нефть добыта на Приразломном месторождении на шельфе Печорского моря, первого российского проекта добычи нефти в Арктике. По словам экспертов, в Пекине собираются заменить этой нефтью часть иракской нефти.
«Сейчас происходит перенаправление потоков арктических сортов нефти,- приводит Bloomberg комментарий главного аналитика по нефти в Kpler Виктора Катоны.- После 5 декабря (вступления в силу ценового потолка на российскую нефть стран G7 и европейского эмбарго на нефть из России, перевозимую по морю) арктические сорта вместе с нефтью, поставлявшейся в Европу, перенаправляются на восток. В основном они идут сейчас в Индию и Китай».
Наращивает импорт российской нефти из Арктики и Индия. Она купила в декабре первый груз нефти марки «Варандей», добытой компанией «Лукойл» на одном из месторождений Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции.
Другие арктические сорта российской нефти (Arco и «Новый порт») Индия, третий в мире импортер «черного золота», начала покупать после 24 февраля. Сейчас их же покупает и Китай. Ранее российская нефть из Арктики поставлялась в Европу. После введенных Западом и, в первую очередь, Европой санкций против энергетического сектора России Москва перенаправила арктическую нефть на восток. В прошлом году Индия и Китай заменили Евросоюз в качестве главных покупателей российской нефти. Особенно заметный рывок импорта российской нефти из Арктики произошел в прошлом году в Индии. Из поставщика, доля которого еще в начале 2022 года исчислялась однозначными числами, Россия превратилась в главного экспортера «черного золота» в Индию. В Китае по поставкам нефти вперед попеременно вырывается то Москва, то Эр-Рияд.