Китай наращивает импорт российской нефти из Арктики

Bloomberg пишет об изменении маршрутов поставок российской нефти на основе данных Vortexa и Kpler. С каждым днем в Индию и Китай поступает все больше нефти из российской Арктики.

Vortexa сообщил о первой покупке Китаем тяжелой высокосернистой нефти марки Arco в ноябре прошлого год. Нефть добыта на Приразломном месторождении на шельфе Печорского моря, первого российского проекта добычи нефти в Арктике. По словам экспертов, в Пекине собираются заменить этой нефтью часть иракской нефти.