«АвтоВАЗ» использует все возможности

«АвтоВАЗ» хочет начать собственное производство кроссоверов в 2025 году. Как отметил сегодня в заявлении для прессы глава компании Максим Соколов, в планах автогиганта выпуск кроссовера в классе В+ на собственной платформе, а именно на базе Vesta. «Если говорить о SUV, которые мы планируем собирать на бывших мощностях Nissan, то там речь идет о кроссовере в классе С и D», — добавил он. При этом известно, что по второму проекту ведущими партнерами станут китайские производители.

Впрочем, на данный момент не раскрывается, будут ли новые модели собираться на «старой» платформе или с использованием архитектуры модульной платформы CMF-B, оставшейся от Renault. Ведь изначально именно на ней компания планировала базировать все новые модели Lada. В частности, новый B-класс, второе поколение Vesta, а также третье поколение Niva. В данном контексте напомним, что в конце прошлого года Максим Соколов опроверг сообщения о том, что проект внедрения платформы CMF-B отложен на неопределенный срок.

Автоэксперт Максим Пастушенко, комментируя планы «АвтоВАЗа», заметил, что тема кроссовера для крупнейшего отечественного автопроизводителя не нова, она родилась еще в советские времена. В связи с ней можно вспомнить и такой автомобиль, как Chevrolet Niva.

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«Но после серии кризисов так и не понятно, будет ли “АвтоВАЗ” возобновлять этот в прошлом совместный с GM проект или нет. По текущему же проекту тоже ясности нет. Сначала было анонсировано, что будет некое подобие кроссовера на базе Vesta. Будет ли это очередная ее версия или более глубокая модификация — пока сложно сказать. В принципе, по моему представлению, что-то сложное с нуля сейчас создать тяжело. Поэтому скорее всего, да, на платформе Vesta. При этом и сама Vesta частично построена на платформе Renault. Соответственно, это уже неоднозначная история», — отметил в беседе с корреспондентом «Эксперта» Максим Пастушенко.

По его словам, основная проблема «АвтоВАЗа» на данный момент заключается в том, что у концерна катастрофически недозагружены мощности. «То, что сейчас выпускается — Granta и Niva. Вроде как через несколько месяцев на конвейер должна встать обновленная Vesta. Будем считать, практически импортозамещенная. Во второй половине года — Largus. Но этого все равно мало. Есть мощности в Ижевске, теперь есть мощности Nissan. Вероятнее всего, мощности и дальше будут появляться. При этом имеется дефицит недорогих авто на рынке. Поэтому вполне возможно, что сейчас будет использоваться все: своя платформа, симбиоз или что-то еще. И “АвтоВАЗ”, конечно, свои планы раскрывать пока не будет, чтобы не столкнуться с санкциями», — констатировал Максим Пастушенко.

В свою очередь автоэксперт Андрей Трой напомнил, что платформа Lada Vesta представляет собой единство различных разработок.

«Первоначальную платформу многократно переделывали. Когда дело дошло до Vesta, ее модернизировали, “АвтоВАЗ” назвал ее своей разработкой. Однако Renault велел унифицировать эту платформу с некоторыми своими запчастями. То есть с одной стороны платформа, конечно, “вазовская”, а с другой — полмира поучаствовало в ее создании. Как я понял, именно она будет использоваться для производства нового кроссовера. Честно сказать, пока не очень понимаю, какой кузов “АвтоВАЗ” на платформу установит, потому что ни эскизов, ни технических решений мы не видели», — рассказал он «Эксперту».

Конкуренция с «китайцами» будет в правильном русле

Что касается возможного «противоборства» «АвтоВАЗа» с китайскими кроссоверами, которые массово пришли в РФ после начала СВО, то ситуация может возникнуть двойственная.

«Волков бояться — в лес не ходить. России свой автопром нужен, безусловно. Мы умеем производить достаточно недорогие, надежные машины. Если вспомнить история создания ВАЗ 2101, то “переделка” модели Fiat на ее же родине ценилась гораздо выше — не имела привычки так часто ломаться. Соответственно, почему бы и нет? Конечно, китайцы наполнят нашу страну большим количеством своих машин, но они по карману далеко не каждому. Если “АвтоВАЗ” разберется со своими внутренними проблемами, он сможет делать конкурентноспособные авто для недорого сегмента. А там, если качество будет вполне сопоставимо с теми же китайцами, почему бы и не начать выпускать что-то более дорогое. Наш Aurus раскупают в разные страны со страшной силой», — подчеркнул Андрей Трой.

Так или иначе, очевидно, что запуск производства кроссоверов — спланированный менеджментом «АвтоВАЗа» вектор развития производства. Как напомнил технический директор Автотехцентра «Клуб 4х4» Максим Егоров, если в крупных городах не видно большого количества автомобилей Lada на дорогах, то в регионах они пользуются хорошим спросом.

«Даже в те времена, когда у нас авторынок был переполнен иномарками и динамично рос, “АвтоВАЗ” занимал лидирующие позиции на территории РФ. Поэтому то, что линейка должна была расшириться — абсолютно нормальная история. Скорее всего, мы бы увидели это раньше, если бы не известные события. Потому что сейчас встал вопрос, каким образом обеспечить запчастями авто текущего производства. Но в данный момент, очевидно, проблемы уже решены», — заметил он.

Максим Егоров считает, что новые модели «АвтоВАЗа» найдут свою нишу и будут пользоваться спросом в условиях дефицита. «Здесь у меня нет сомнений. Рынок их хочет. Особенно выбирать не из чего, поэтому покупать будут. Кроме того, с точки зрения отношения к бренду, его качеству и всему остальному, мнение об “АвтоВАЗе” уже сформировано. И оно в целом у населения неплохое. Конкуренцию с китайскими авто есть все возможности выдержать. выдержана. Многие люди, конечно, от некой безысходности берут китайские машины. Хотя “безысходность” — не совсем верное слово. Потому что “китайцы” не вызывают головную боль. Это авто достойные. Другой вопрос, что не во все регионы доставляется достаточное количество запчастей, чтобы машины из Китая обслуживать. А с “АвтоВАЗом”, более чем уверен, логистические проблемы будут решены. То есть конкуренция будет, но в правильном русле», — заключил эксперт.