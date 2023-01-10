«АвтоВАЗ» в 2022 году произвел 95,9 тыс. автомобилей LADA Granta

«АвтоВАЗ» в условиях разрыва логистических цепочек смог совместно с российскими поставщиками заместить более 200 позиций компонентов и материалов.

Об этом сообщает пресс-служба автоконцерна.

Согласно данным, озвученным в ходе пресс-конференции с участием президента компании Максима Соколова, к концу 2022 года темп производства на двух линиях автосборочного комплекса «АвтоВАЗа» в Тольятти достиг 24 тыс. машин в месяц. «Это позволило удовлетворить спрос на отечественном авторынке: по итогам 2022 года продано 188 645 автомобилей LADA, при этом в осенние месяцы рыночная доля марки достигала 40%», — говорится в пресс-релизе концерна.

Сообщается, что лидером продаж по итогам прошлого года стала LADA Granta с результатом 95 879 автомобилей. Рыночная доля модели выросла более чем в два раза и достигла 14,2% против 6,7% в 2021-м.

«П родажи LADA NIVA Legend составили 18 097 единиц, доля легендарных внедорожников на российском рынке достигла 2,7% (в 2021 году доля составила 1,5%). LADA NIVA Travel разошлась тиражом 20 683 автомобиля, при этом рыночная доля модели сохранилась на уровне 3,1%. Автомобили семейства LADA Vesta были реализованы в количестве 29 206 единиц; доля рынка составила 4,3%», — указывается в сообщении. Отмечается, что статус наиболее популярного универсала в РФ остался за LADA Largus: продажи семейства составили 17 711 штук.

По итогам 2022 года LADA на 94% заняла нишу компактных коммерческих автомобилей, реализовав 6770 специальных машин. « Всего же корпоративным клиентам было продано 76 483 LADA всех моделей», — уточняют в концерне.

В 2022 году у «АвтоВАЗа » ткрылось пять новых шоурумов, количество дилерских центров LADA достигло 308.

Подчеркивается, что помимо развития собственной д илерской сети LADA «АвтоВАЗ» осуществляет послепродажное обслуживание автомобилей Renault на территории РФ; сейчас дилерская сеть Renault включает 151 автосалон. Кроме того, автогигант планирует организовать централизованное техобслуживание автомобилей Nissan.

«В течение 2022 года LADA сохранила количество стран экспорта — это 17 государств, на рынки которых было поставлено 17 246 автомобилей», — сообщается также в пресс-релизе.

По словам Максима Соколова, глобальные цели автопроизводителя на данный момент — продолжение локализации ключевых деталей и компонентов для достижения технологического суверенитета LADA, тщательная работа с поставщиками и налаживание логистических цепочек. « Задачи на 2023 год — выпуск LADA Vesta NG в Тольятти, запуск производственной площадки в Санкт-Петербурге, возобновление производства семейства Largus, производство опытной партии e-Largus в Ижевске», — рассказал Соколов.

Он добавил, что компания продолжит развивать новые среднесрочные проекты — это семейство автомобилей сегмента «B» и кроссовер на платформе LADA Vesta, которые планируется поставить на производство, в конце 2024 и конце 2025 годов соответственно.