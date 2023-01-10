Автопром Сделано в России

«АвтоВАЗ» в 2022 году произвел 95,9 тыс. автомобилей LADA Granta

10 января 2023, 18:02
rostec.ru

 «АвтоВАЗ» в условиях разрыва логистических цепочек смог совместно с российскими поставщиками заместить более 200 позиций компонентов и материалов.

Об этом сообщает пресс-служба автоконцерна.

Согласно данным, озвученным в ходе пресс-конференции с участием президента компании Максима Соколова, к концу 2022 года темп производства на двух линиях автосборочного комплекса «АвтоВАЗа» в Тольятти достиг 24 тыс. машин в месяц. «Это позволило удовлетворить спрос на отечественном авторынке: по итогам 2022 года продано 188 645 автомобилей LADA, при этом в осенние месяцы рыночная доля марки достигала 40%», — говорится в пресс-релизе концерна.

Сообщается, что лидером продаж по итогам прошлого года стала LADA Granta с результатом 95 879 автомобилей. Рыночная доля модели выросла более чем в два раза и достигла 14,2% против 6,7% в 2021-м.

«П родажи LADA NIVA Legend составили 18 097 единиц, доля легендарных внедорожников на российском рынке достигла 2,7% (в 2021 году доля составила 1,5%). LADA NIVA Travel разошлась тиражом 20 683 автомобиля, при этом рыночная доля модели сохранилась на уровне 3,1%. Автомобили семейства LADA Vesta были реализованы в количестве 29 206 единиц; доля рынка составила 4,3%»,    указывается в сообщении. Отмечается, что статус наиболее популярного универсала в РФ остался за LADA Largus: продажи семейства составили 17 711 штук. 

По итогам 2022 года LADA на 94% заняла нишу компактных коммерческих автомобилей, реализовав 6770 специальных машин. «     Всего же корпоративным клиентам было продано 76 483 LADA всех моделей», — уточняют в концерне.

В 2022 году у  «АвтоВАЗа »  ткрылось пять новых шоурумов, количество дилерских центров LADA достигло 308.

Подчеркивается, что помимо развития собственной д илерской сети LADA «АвтоВАЗ» осуществляет послепродажное обслуживание автомобилей Renault на территории РФ; сейчас дилерская сеть Renault включает 151 автосалон. Кроме того, автогигант планирует организовать централизованное техобслуживание автомобилей Nissan. 

  «В течение 2022 года LADA сохранила количество стран экспорта    это 17 государств, на рынки которых было поставлено 17 246 автомобилей», —  сообщается также в пресс-релизе.  

По словам Максима Соколова, глобальные цели автопроизводителя на данный момент — продолжение локализации ключевых деталей и компонентов для достижения технологического суверенитета LADA, тщательная работа с поставщиками и налаживание логистических цепочек. « Задачи на 2023 год — выпуск LADA Vesta NG в Тольятти, запуск производственной площадки в Санкт-Петербурге, возобновление производства семейства Largus, производство опытной партии e-Largus в Ижевске», — рассказал Соколов. 

Он добавил, что компания продолжит развивать новые среднесрочные проекты — это семейство автомобилей сегмента «B» и кроссовер на платформе LADA Vesta, которые планируется поставить на производство, в конце 2024 и конце 2025 годов соответственно.