Дефицит 3,3 трлн рублей, или 2,3% ВВП: Силуанов доложил об исполнении бюджета в 2022 году

На заседании правительства министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил, что дефицит бюджета по итогам прошлого года составил 3,3 трлн рублей, или 2,3% ВВП. При этом, если вычесть из объема расходов средства, которые были компенсированы государственным внебюджетным фондам в результате предоставления отсрочки по страховым взносам, то дефицит составил 1,8% ВВП, подчеркнул он.

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«Дефицит составил 3,3 трлн рублей, или 2,3% ВВП. Но если учитывать те средства, которые мы компенсировали государственным внебюджетным фондам в результате предоставления отсрочки по страховым взносам, если вычесть эти средства из объема расходов, то дефицит составил 1,8% валового внутреннего продукта, то есть менее 2%, как мы планировали», — сообщил Силуанов.

Он отметил, что в прошлом году был перевыполнен план по доходам. Их общий объем составил почти 28 трлн рублей, что на 2,8 трлн рублей больше, чем было изначально запланировано. По словам главы Минфина, такие показатели были достигнуты как за счет нефтегазовых доходов, благодаря более высокой конъюнктуре цен на энергоносители, так и за счет роста ненефтегазовых доходов, в том числе налога на добавленную стоимость. Кроме того, были увеличены объемы привлечения средств с финансового рынка.

Говоря о расходах бюджета, министр подчеркнул, что в прошлом году были выполнены все плановые задачи, несмотря на ограничения и санкции.

«Ограничения не оказали влияния на выполнение наших социальных обязательств. Наоборот, мы увеличили объемы расходов. Увеличение составило более 6 трлн рублей. И эти деньги были направлены в первую очередь на поддержку людей», — сообщил Силуанов.

Так, по его словам, на 10% были увеличены выплаты неработающим пенсионерам, вырос прожиточный минимум и МРОТ, введена новая выплата на детей от 8 до 16 лет, выделены средства на субсидирование процентных ставок по кредитам, профинансировано дорожное строительство, компенсировано удорожание стройки, выделены средства на ремонт школ и возведение кампусов университетов.

