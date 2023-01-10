В прошлом году американская валюта была сильна, как мало когда. 28 сентября индекс доллара США (его курс к корзине из шести основных валют) достиг 114,75 – максимума за два десятилетия. Но это была его верхняя точка в минувшем году: сил у «американца» хватило всего на три квартала. Четвертый же оказался худшим за 12 лет – 2022-й Индекс доллара завершил на отметке 103,27.
Для доллара настали плохие времена
Доллар упал в понедельник до семимесячного минимума: рынки готовятся к завершению цикла подъема ставки ФРС. И это же привело к ралли во многих активах – от акций до золота и криптовалют
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