Для доллара настали плохие времена

В прошлом году американская валюта была сильна, как мало когда. 28 сентября индекс доллара США (его курс к корзине из шести основных валют) достиг 114,75 – максимума за два десятилетия. Но это была его верхняя точка в минувшем году: сил у «американца» хватило всего на три квартала. Четвертый же оказался худшим за 12 лет – 2022-й Индекс доллара завершил на отметке 103,27.

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