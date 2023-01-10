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Для доллара настали плохие времена

Глеб Баранов
10 января 2023, 00:35

Доллар упал в понедельник до семимесячного минимума: рынки готовятся к завершению цикла подъема ставки ФРС. И это же привело к ралли во многих активах – от акций до золота и криптовалют

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