Экс-президент Бразилии Жаир Болсонару госпитализирован в США

Бывший президент Бразилии Жаир Болсонару, который в данный момент находится в США, госпитализирован в больницу города Орландо в штате Флорида.

Как сообщает портал Globo, причиной госпитализации стали сильные боли в животе.

Отмечается, что политик неоднократно оказывался в больнице с этой же проблемой с 2018 года, когда он получил ножевое ранение в область живота; последняя госпитализиация пришлась на ноябрь.

Бразильские власти после протестов в столице страны могут запросить у американских властей экстрадицию Болсонару, который находится во Флориде с декабря. С соответствующим запросом в Верховный суд Бразилии обратился сенатор Кальейрос. По его мнению, экс-президент несет ответственность за действия протестующих.

В воскресенье, 8 января, сторонники Болсонару на несколько часов вторглись в здания Верховного суда, конгресса и резиденции главы государства, расположенные недалеко друг от друга в столице страны городе Бразилиа. Действующий президент Луис Инасиу Лула да Силва ввел из-за беспорядков режим ЧС в стране, он сохранится до конца января.

Министр юстиции страны Флавио Дино сообщил о задержании около 1500 участников акций протеста при ликвидации палаточного лагеря, который сторонники бывшего главы государства развернули еще несколько недель назад, передает Reuters. Прокуратура Бразилии намерена выдвинуть против них обвинения в совершении преступлений по статьям о подрыве демократических институтов и о терроризме.

Эта волна беспорядков стала крупнейшей с момента возвращения страны к демократии в 1980-х годах, отмечает агентство.

Сторонники Жаира Болсонару не признают его поражения на выборах в 2022 году и систематически устраивают акции протеста, требуя его возвращения к власти.