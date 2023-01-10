Эксперт: беспилотная индустрия — это не клуб авиамоделистов

Рынок беспилотников в России стремительно развивается. Ассоциация «АЭРОНЕКСТ», объединяющая ведущие российские государственные и коммерческие предприятия, занимающиеся разработкой и применением гражданских беспилотных авиационных систем, провела исследование отечественного рынка по итогам 2022 года. В нем, по утверждению авторов, приняли участие в устной и письменной форме все основные игроки.

Статья по теме: Беспилотники vs бюрократия: новейшие российские разработки могут не взлететь

Для БАС определили точки роста

По данным организации наибольшие объемы работ с применением беспилотных воздушных судов (БВС) в 2022 году проводились в сфере мониторинга нефтепроводов и газопроводов, электросетей в энергетическом комплексе — 40%. Также в топ вошли работы по опрыскиванию растительных культур в агрокомплексе — 20%, проведению световых шоу — 12%, в целях лесоустройства — 7%; обследованию объектов капитального строительства — 7%. Чуть менее востребованы перевозка грузов – 6%, картографическая и кадастровая деятельность — 5%, аэромагнитная разведка — 3%.

Проанализировали в Ассоциации и структуру выручки компаний с учетом выполнения НИОКР, продажи готовых беспилотных авиационных систем (БАС) и программного обеспечения к ним. Выручка от коммерческих услуг с применением БАС составила 31%. Выручка от выполнения НИР и ОКР – 25%. Выручка от продажи БАС гражданского назначения — 22%. Выручка от продажи БАС специального назначения — 17%. Реализация ПО — 5%.

Стоит отметить, что, хотя выручка от продажи гражданских беспилотников, несмотря на идущую специальную военную операцию, формально и превышает выручку от продажи беспилотников специального назначения, но на самом деле на практике частными лицами для нужд СВО закупаются и те БАС, которые причисляются к первой категории. Кроме того, очевидно, в исследование не вошли данные по госпредприятиям оборонно-промышленного комплекса, которые по понятным причинам не являются публичными.

Между тем, в качестве точек роста российской индустрии БАС в «АЭРОНЕКСТ» называют два фактора. Первый — модернизация процедуры контрольных просмотров цифровых геопространственных данных, которая приведет к пятикратному росту рынка услуг и производства беспилотников с максимальной взлетной массой 30 кг и менее. Второй — уведомительный порядок выполнения полетов БВС в классе воздушного пространства G, возможный, по мнению представителей Ассоциации, только при стандартизации технологий автоматического уклонения от столкновений беспилотных и пилотируемых ВС. Это в свою очередь обеспечило бы рост рынка более чем в 10 раз.

Нужно больше ЭПРов

С данными тезисами в целом согласен фаундер и генеральный директор разработчика цифровой платформы сервисов, обеспечивающих организацию и выполнение полетов БВС, компании «Флай дрон» Никита Данилов. По его словам, для получения практического опыта, необходимого для реализации вышеозначенных предложений, в разных субъектах федерации вводятся экспериментальные правовые режимы (ЭПР).

Статья по теме: Санкт-Петербург первым в России открывает небо для дронов

Например, в Башкортостане с непосредственным участием «Флай дрон» запускается ЭПР для полетов БВС, в рамках которого планируется, помимо прочего, отработать блок маркетплейса для выполнения беспилотниками сельскохозяйственных миссий. Соответственно, вся проблематика, сдерживающая развитие индустрии в РФ, знакома специалистам компании не понаслышке.

Никита Данилов считает, что районов, где действуют ЭПРы, в России должно быть кратно больше, чем сейчас. «В разных регионах имеются разные метеорологические условия, разные ветровые нагрузки на БВС и так далее. Нужно тестировать использование беспилотников как можно больше, чтобы из “колеса неудач” получались хорошие “летающие” кейсы. При этом в ЭПРы должен заходить бизнес-заказчик. Ведь беспилотная индустрия — это не клуб авиамоделистов, а попытка построить бизнес. Поэтому очень важно привлекать плательщиков за беспилотные услуги. Только таким образом можно создать не просто какую-то техническую инновацию, а найти ей практическое применение», — отметил он в комментарии «Эксперту».

Гендиректор «Флай дрон» добавил, что еще одним важным моментом является расширение участия в ЭПРах авиации общего назначения, поскольку БВС по факту эксплуатируются в одном классе воздушного пространства с ней.

«Просто “отгораживать”, тем более — закрывать воздушное пространство для беспилотников, как делают некоторые субъекты РФ в настоящее время, бесполезно. Нужно начинать использовать цифровые инструменты, легализовать и верифицировать пользователя, работать с планами полетов. И, конечно, если есть возможность, устанавливать системы мониторинга полетов БВС, как наша компания делает в Санкт-Петербурге совместно с концерном “Алмаз-Антей”», — заключил Никита Данилов.