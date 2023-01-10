Фильм «Чебурашка» с Сергеем Гармашем стал самым кассовым в истории российского кинопроката

Российский фильм «Чебурашка» за полные девять дней проката собрал 3 082 245 827 руб.

Об этом свидетельствуют данные Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино.

Таким образом, кинолента стала самым кассовым фильмом отечественного производства. «Холоп» Клима Шипенко, вышедший на экраны в декабре 2019 года, заработал 3 082 031 790 руб. Лидерство же пока остается за первой частью «Аватара» Джеймса Кэмерона, собравшей в РФ 3,5 млрд руб.

Семейная комедия «Чебурашка» режиссера Дмитрия Дьяченко вышла в прокат 1 января 2023 года, заработав в первый день свыше 225 млн руб. Главные роли в киноленте исполнили Сергей Гармаш, Елена Яковлева и Федор Добронравов. Чебурашку озвучила Ольга Кузьмина.

В пресс-службе компании «Централ Партнершип», которая выступает дистрибьютором «Чебурашки», выразили уверенность в том, что фильму удастся достигнуть показателя в 4 млрд руб., передает ТАСС. Также там отметили, что рассчитывают на «продолжение франшизы».