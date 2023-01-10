Forbes опубликовал рейтинг самых обедневших российских миллиардеров

Журнал Forbes опубликовал ТОП-10 самых обедневших российских миллиардеров по итогам 2022 года.

Возглавляет этот рейтинг основной акционер «Северстали» Алексей Мордашов. Согласно оценкам экспертов издания, состояние Мордашова и его семьи за 12 месяцев уменьшилось сразу на 11,1 млрд долл. и сейчас составляет 18,4 млрд долл. На втором месте – основательница Wildberries Татьяна Бакальчук, состояние которой просело на 8,3 млрд долл. и сейчас находится в пределах 4,7 млрд долл. Замыкает тройку лидеров Олег Тиньков – его состояние сократилось на 5,9 млрд долл., у него осталось «всего» 870 млн долл.

Кроме того, в ТОП-10 также вошли Роман Абрамович – минус 5,6 млрд долл. (сейчас его состояние составляет 8,7 млрд), Вагит Алекперов – минус 5,1 млрд (21 млрд), Леонид Федун с семьёй – минус 4,2 млрд (7,5 млрд), Виктор Вексельберг – минус 4,1 млрд (5,2 млрд), Геннадий Тимченко – минус 3,97 млрд (20,8 млрд), Леонид Михельсон – минус 3,3 млрд (24,4 млрд) и Игорь Алтушкин – минус 2,8 млрд (3,4 млрд).

«Западные санкции заставили многих из них спасать свои многомиллиардные империи, а обвал фондового рынка снизил оценки состояний. За год обеднели 68 российских предпринимателей, чьё состояние в декабре 2022 превышало 1 млрд долл.», – подчеркнули эксперты Forbes.

Как ранее писал «Эксперт», в конце ноября 2022 года Мордашов заявил, что горно-металлургическая компания «Северсталь», председателем совета директоров которой он является, потеряла 400 млн долл. из-за ареста западных счетов и складов.

«Мы все понимаем, сейчас очень сложно возвращать валютную выручку в страну, отчасти невозможно. Например, мы, "Северсталь", потеряли 400 млн долл., чуть больше – застряло в Европе, было арестовано в виде товарных запасов, остатков на счетах. Мы их не получим до отмены санкций», – рассказал тогда бизнесмен.