«Газпром» анонсировал размещение бессрочных замещающих облигаций

«Газпром капитал» 11 января начнет размещать бессрочные облигации серий БЗО26-1-Д и БЗО26-1-Е без срока погашения. Параметры планируемых выпусков совпадают с находящимися в обращении еврооблигациями Gaz Finance Plc (ISIN XS2243631095) и Gaz Finance plc (ISIN XS2243636219), говорится в сообщениях компании.

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Выпуск облигаций серии БЗО26-1-Е – российских облигаций, замещающих еврооблигации компании, права на которые учитываются российскими депозитариями, – включает в себя 1 млн облигаций номиналом €1 тыс.

Облигации серии БЗО26-1-Д будут выпущены объемом 1,4 млн штук номинальной стоимостью $1 тыс. каждая.

Оплата облигаций при их размещении может осуществляться иностранными ценными бумагами, права на которые учитываются российскими депозитариями, или денежными средствами с целевым использованием привлеченных денежных средств для приобретения еврооблигаций. Условия предусматривают возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента.

Замещающие облигации будут иметь аналогичные с еврооблигациями условия по размеру и срокам выплаты купонного дохода, сроку погашения и номинальной стоимости. При этом расчеты по замещающим облигациям будут осуществляться в российских рублях по курсу ЦБ на дату выплаты.

