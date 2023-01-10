ИИ в медицине: «Сваливание ответственности на программу будет отучать врачей думать»

Платформа Национальной технологической инициативы (НТИ) объявила о разработке новой технологии определения диагноза с помощью искусственного интеллекта. На основе жалоб пациента, опираясь на содержание электронных медицинских карт, система призвана выявлять ключевые симптомы и признаки заболеваний, составляя список возможных диагнозов. Разработку новой технологии осуществляют компании «К-Скай» (участник рынка НТИ «Хелснет») и «МТП Ньюдиамед», совместно с Московским городским научным обществом терапевтов (МГНОТ). Об этом сообщает ТАСС, со ссылкой на пресс-службу Платформы НТИ.

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«Авторы в 2023 году разработают алгоритм на основе ИИ, который по жалобам пациентов будет формировать список возможных заболеваний. Технология будет внедрена в систему поддержки принятия врачебных решений», — цитирует информагентство пресс-службу Платформы, попутно указывая, что при помощи нового алгоритма анализа система сможет сверять полученные из карт пациентов данные со специальным справочником симптомов, который разработают эксперты МГНОТ.

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Конфликт между врачом и машиной опасен

«Эта идея уже давно обсуждается, в ней есть и плюсы и минусы, — сказал "Эксперту" доктор биологических наук, старший научный сотрудник Института клинической иммунологии СО РАМН Александр Чепурнов. — С одной стороны, это дает возможность дополнительно анализировать те данные, которые накоплены о больном, что было бы неплохо. Но я опасаюсь конфликта между тем что думает сам врач, если это вообще думающий врач, и тем диагнозом, который будет предлагать машина».

Эксперт добавил, что видит за предполагаемым нововведением опасность растворения ответственности. «Человек (врач — "Эксперт") должен нести ответственность, он должен думать, анализировать, а не перекладывать ответственность на что-то другое. Это доставит большие дополнительные проблемы. Сваливание ответственности на программу будет отучать врачей думать. Думать, анализировать и принимать решения», — выразил мнение Чепурнов.

Специалист также посетовал на то, что означенный подход к лечению приходит в Россию с зарубежной медициной. «У них же (за границей — "Эксперт") вообще все решает протокол. Им не важно — что думает пациент и что думает врач. Есть протокол — и по протоколу нужно действовать. В протоколе, как правило, пара вариантов. Я сам, когда был за рубежом и попадал тему больницы, с этим сталкивался», — поделился доктор наук.

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Окончательное решение — только за врачом

Скепсис Алексея Чепурнова разделяет терапевт, врач высшей категории с многолетним стажем, в прошлом — заведующая приемным отделением 33 ГКБ имени профессора А.А. Остроумова, Зинаида Албегова. По ее словам, искусственный интеллект не способен в целом ряде случаев определить диагноз.

«Есть симптомы, которые характерны для множества заболеваний, — сказала терапевт. — Без врача не может быть никакого решения. Более того, даже врач по одним симптомам не может порой поставить верный диагноз — есть необходимость побеседовать с пациентом, осмотреть его, ощупать, проконсультироваться с коллегами. Иначе эта технология будет не более чем профанацией. Только врач может давать окончательный диагноз».

Зинаида Албегова отметила и плюсы обсуждаемой технологии, но лишь в некоторых случаях. «Например, рентгеновские снимки, если нет консультирующего рентгенолога, могут быть отправлены в специализированный центр, где искусственный интеллект, анализируя, может дать оценку, и отослать данные своего анализа врачу. Но как бы ИИ не трактовал правильно те или иные симптомы, в конечном счете окончательное решение и постановка диагноза — только за врачом», — добавила медик.

Мнение коллеги по цеху поддержала врач высшей категории, терапевт Людмила Воронкова. «Симптомы могут свидетельствовать о самых различных заболеваниях. Скажем, если пациент жалуется на температуру и боли в животе, то список причин возникновения этих симптомов может быть необычайно широк. Это может быть отравление, приступ аппендицита, проблемы ЖКТ, многое другое. Как без должной диагностики, без анализа крови, без УЗИ, без консультации с профильными специалистами машина (ИИ — "Эксперт") может на основании указанных жалоб на самочувствие поставить хотя бы приблизительный возможный диагноз, не говоря уже о точном определении заболевания и его причин? Это просто невозможно», — однозначно сказала доктор.