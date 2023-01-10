Индия может ограничить закупки российской нефти

Индия при определенных условиях может ограничить закупки российской нефти.

Как передаёт Telegraph India со ссылкой на анонимных представителей министерства нефти и промышленности страны, в Нью-Дели внимательно следят за возможными дополнительными санкциями Евросоюза в отношении российского «чёрного золота», так как ограничение цен в 60 долл. за баррель мало повлияло на экспорт в Индию.

Отмечается, что текущая цена составляет 53-56 долл. за бочку. Однако правительство взвешивает варианты, если цена превысит 60 долл. за баррель. В этом случае есть вероятность, что тогда закупки будут ограничены. Произойдёт это, если ЕС решит ввести всеобщие вторичные санкции в отношении стран, покупающих нефть из РФ.

Как ранее писал «Эксперт», 28 декабря 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о специальных мерах в ответ на введение потолка цен на нефть. Согласно, этому документу запрещается продажа российских нефти и нефтепродуктов, если страны прописывают в контрактах потолок цен. Установленный запрет применяется на всех этапах поставок до конечного покупателя.

При этом поставки российского «чёрного золота», осуществление которых запрещено в соответствии с указом, могут всё-таки осуществляться, но только на основании специального решения президента РФ. Указ вступает в силу с 1 февраля и действует до 1 июля 2023 года.