Китай сделал новый шаг к дедолларизации

Одновременно с дедолларизацией китайской экономики руководство Поднебесной пытается повысить за счет доллара США популярность юаня на глобальном финансовом рынке. Одним из шагов в этом направлении является объявленное на прошлой неделе решение финансового регулятора увеличить продолжительность торговой сессии для оншорного юаня (CNY), предназначенного для обращения за пределами материкового Китая. Цель решения очевидна – повышение его популярности на международных финансовых рынках.

Это совсем маленький, один из множества шагов в процессе популяризации китайской валюты на планете.

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Всем этим в Пекине занимаются уже не первый год, но в прошлом году в процессе глобальной популяризации юаня произошел резкий скачок, вызванный мощным укреплением американского доллара на планете в первой половине 2022 года, которую эксперты объясняют его укреплением и вепонизацией для введения санкций против России. Никто пока еще не говорит о смещении доллара США с неофициального поста глобальной резервной валюты в ближайшем будущем, но попытки ускорить этот процесс в последнее время резко актвизировались во многом за счет России и КНР.

В Госсовете (правительстве) КНР открытие китайских рынков, включая финансовый, в списке приоритетных дел уже не один год. В последние месяцы эта задача стала еще важнее из-за обострения отношений между США и КНР (Тайвань, технологическая и торговая войны).

«Пекин прилагает немалые усилия для популяризации юаня на глобальном (финансовом) рынке, чтобы противостоять недавнему обострению международных отношений и росту враждебных настроений (по отношению к Китаю), особенно в США»,- приводит Bloomberg объяснение главы лондонского хеджфонда Eurizon SLJ Capital Стивена Джена.

На усилия Пекина по популяризации юаня может, конечно, повлиять отказ от нулевой терпимости к ковиду, но и эта преграда носит временный характер и со временем исчезнет.

Теперь проводить финансовые транзакции на международных площадках на китайских биржах можно до 3 часов ночи по пекинскому времени, т.е. продолжительность торговой сессии для оншорного юаня увеличилась на 3,5 часа. Это позволит продлить работу китайских бирж и банков до вечера в Европе и середины дня в США.

3 января, в первый день работы по новому расписанию, объем транзакций в дополнительные 3,5 часа составил совсем немного – всего лишь 128 млн долларов или ок. 0,4% среднего дневного объема операций. В первый день по новому графику работали всего лишь 16 банков. Однако, очевидно, что когда все игроки привыкнут к нововведению, объем торгов резко вырастет.

В первую очередь, нововведение, конечно, направлено на иностранных финансистов, уверен старший аналитик по валютным стратегиям нью-йоркской финансовой компании Brown Brothers Harriman & Co. Вин Тсин.

Сейчас на китайских финансовых рынках преобладает тенденция оттока капиталов. Так, в первые 10 месяцев прошлого года глобальные фонды больше продавали, чем покупали деноминированные в юанях китайские гособлигации. Сейчас, надеются в Пекине, картина изменится и впервые в 10 лет, с 2013 года, в текущем году, возможно, тенденция изменится на 180 градусов.

Согласно традиционному трехлетнему анализу валютного рынка банка Bank for International Settlements, юань оказался наиболее быстрорастущей 39 валют. Объем операций, совершаемых на планете в юанях, вырос до 526 млрд долларов в день. 70-процентный рост, главным образом, объясняется за счет торговли за пределами материкового Китая, объем которой удвоился только в 2019-22 годах и на которую приходится до 80% всех валютных операций.

С другой стороны, торговые объемы юаня оставались довольно скромными в сравнении с размерами китайской экономики – в пределах всего лишь 3% от ВВП страны. В США этот показатель – 30% от ВВП.

Согласно анализу BIS, в прошлом году на юань, пятую (по объемам торговли) глобальную резервную валюту) пришлись 7% всех транзакций в то время, как на доллар США – 88%.

Еще одна задача – повысить интерес к юаню в расчетах с главными поставщиками энергии и сырья. В России, к примеру, разрешено хранить в юанях до 60% Фонда национального благосостояния, размеры которого оставляют 186,5 млрд долларов.

После объявления о продлении торговой сессии юань рванул вверх и очень быстро достиг 4-месячного максимума.