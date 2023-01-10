Космические амбиции Великобритании потерпели крах

Лондону придется на неопределенное время забыть о надеждах вступить в клуб космических держав, членом которого он мечтает стать уже не первый год. Первая попытка Великобритании вывести на орбиту ракету со спутниками со своей территории закончилась провалом. Вместе с надеждами британцев обвалились и акции производителя ракеты компании Virgin Orbit Holdings Inc., принадлежащей британскому миллиардеру Ричарду Брэнсону. Среди наиболее пострадавших и Оман, первый спутник которого ракета Брэнсона должна была вывести на орбиту.

С ракетой, запущенной на орбиту с переделанного под космические полеты Boeing 747, который, в свою очередь, поднялся в воздух с космодрома на юго-западе Англии, на полуострове Корнуолл, произошла какая-то техническая неполадка, в результате чего она потеряла все 9 миниспутников, среди которых был, между прочим, и военный спутник.