Космические амбиции Великобритании потерпели крах

Лондону придется на неопределенное время забыть о надеждах вступить в клуб космических держав, членом которого он мечтает стать уже не первый год. Первая попытка Великобритании вывести на орбиту ракету со спутниками со своей территории закончилась провалом. Вместе с надеждами британцев обвалились и акции производителя ракеты компании Virgin Orbit Holdings Inc., принадлежащей британскому миллиардеру Ричарду Брэнсону. Среди наиболее пострадавших и Оман, первый спутник которого ракета Брэнсона должна была вывести на орбиту.
С ракетой, запущенной на орбиту с переделанного под космические полеты Boeing 747, который, в свою очередь, поднялся в воздух с космодрома на юго-западе Англии, на полуострове Корнуолл, произошла какая-то техническая неполадка, в результате чего она потеряла все 9 миниспутников, среди которых был, между прочим, и военный спутник.
Неудачные космические запуски не редкость, но случай с брэнсоновской ракетой LauncherOne особый. Первое демонстрационное испытание ракеты прошло ровно два года назад, в январе 2021 года, и было успешным. Великобритания входит в число ведущих производителей спутников, но не обладает средствами для их доставки в космос.
Британцы так надеялись на успех, что Virgin Orbit преждевременно разместила в соцсетях сообщение об успешном выводе ракеты на орбиту. Несмотря на неудачу компания разместила заявление, в котором называет неудачный запуск «важным шагом вперед». Эта была шестая попытка Virgin Orbit вывести на орбиту ракету и вторая неудачная попытка. Правда, все четыре удачных запуска были совершены в Америке, в калифорнийской пустыне Мохаве.
После отделения от авиалайнера с романтическим названием «Космическая девушка» на высоте приблизительно 10500 метров на ракете включились двигатели. Она вошла в сверхзвуковой режим и поднялась в космическое пространство, но во время запуска второго двигателя, по словам представителя Virgin, на скорости более 20 тыс. км/час произошел какой-то сбой, после которого запуск был остановлен. Причина провала запуска, уверен заместитель главы Космического агентства Великобритании Йэн Аннетт, будет установлена в течение нескольких следующих дней после тщательного анализа всего, что произошло на земле, в воздухе и в космосе. Аннетт также заявил, что провалившаяся миссия, получившая название по песне Rolling Stones «Заведи меня», не повлияет на планы Космического агентства провести очередной запуск в течение следующих 12 месяцев.
Запуски миниспутников пользуются большим спросом после появления широкополосного интернета. Многие из них проводят частные космические компании. Лидером в этом секторе является компания Илона Маска Space Exploration Technologies Corp., счет успешно выведенных на орбиту спутников которого идет уже на тысячи.