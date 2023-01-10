Минобороны РФ опубликовало видео пуска ракет «Искандер» по украинским военным объектам

Российские вооруженные силы нанесли удары по объектам военной инфраструктуры ВСУ из ракетных комплексов «Искандер».

Кадры запуска опубликованы в Telegram-канале Минобороны РФ.

«Расчету поставлена задача — подготовить комплекс для удара по объекту ВСУ. Это может быть подземный бункер или командный пункт, аэродром или склад техники и боеприпасов, расположенный за сотни километров», — говорится в пояснении к видео.

Отмечается, что ракетчики выполняют задачи с самого начала спецоперации. «Некоторые военнослужащие уже награждены государственными и ведомственными наградами», — указывается в сообщении.

В семейство оперативно-тактических комплексов «Искандер» входят одноименный комплекс, а также его модификации — «Искандер-М», «Искандер-К» и упрощенный экспортный вариант «Искандер-Э». Системы предназначены для ударов по наземным целям и способны поражать объекты на расстоянии до 500 км. Комплексы разрабатывает входящее в госкорпорацию «Ростех» Конструкторское бюро машиностроения.