Минобороны сообщило оперативные данные о ходе спецоперации на Украине

На брифинге 10 января министерство обороны России сообщило оперативные данные о ходе специальной военной операции, продолжающейся на Украине.

Согласно информации, которую озвучил официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков, за последние сутки на Южно-Донецком направлении в результате комплексного огневого поражения подразделений противника в районах населённых пунктов Пречистовка и Золотая Нива (ДНР) ВС РФ уничтожили более 20 украинских военнослужащих и 3 пикапа.

На Донецком направлении в ходе успешных наступательных действий ВС РФ нанесено поражение подразделениям 57-й и 59-й мотопехотных бригад ВСУ. Уничтожено до 50-ти украинских военнослужащих, 4 автомобиля, 2 боевые бронированные машины и танк.

На Купянском направлении ВС РФ нанесли артиллерийские удары по скоплениям живой силы 14-й механизированной бригады ВСУ в районах населённых пунктов Тимковка и Ивановка (Харьковская область). Уничтожено до 20 украинских военнослужащих, 4 автомобиля и боевая бронированная машина.

На Красно-Лиманском направлении артиллерия ВС РФ поразила подразделения 95-й десантно-штурмовой бригады и 103-й бригады территориальной обороны Украины в районах Серебрянки (ДНР) и Стельмаховки (ЛНР). Потери противника здесь составили более 40 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, 3 пикапа и бронетранспортёр.

В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены на огневых позициях 2 артиллерийские системы М777 производства США в районах населенных пунктов Северск и Авдеевка (ДНР), 4 самоходные артиллерийские установки Krab польского производства в районах населённых пунктов Авдеевка, Северск и Звановка (ДНР), 3 буксируемые гаубицы Д-20 в районах населённых пунктов (Невское, Новолюбовка) ЛНР и Шалыгино (Сумская область).

Уничтожены 2 установки РСЗО «Град» в населённых пунктах Артёмовск и Константиновка (ДНР), боевая машина РСЗО «Ураган» в Северске, а в районах населённых пунктов Артёмовск и Дзержинск (ДНР) – 2 радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50 и AN/TPQ-36.

Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии ВС РФ поражены 2 склада ракетно-артиллерийского вооружения 53-й механизированной бригады ВСУ и 108-й бригады территориальной обороны в районе населённого пункта Константиновка (ДНР) и города Орехов (Запорожская область). Также поражены 62 артиллерийских подразделения украинских военных на огневых позициях, живая сила и военная техника в 105 районах.

Истребительной авиацией ВКС РФ сбиты 3 самолёта Су-25 воздушных сил Украины в районах населённых пунктов Ясеновое, Пушкино и Максимильяновка (ДНР). Российские системы ПВО уничтожили десять украинских БПЛА в районах населённых пунктов Площанка, Оборотновка, Подкуйчанск, Червонопоповка, Голиково, Житловка и Кременная (ЛНР), Валерьяновка, Волноваха и Евгеновка (ДНР)

Всего с начала проведения спецоперации ВС РФ уничтожили 370 украинских военных самолётов, 200 вертолётов, 2 866 БПЛА, 400 ЗРК, 7 465 танков и других боевых бронированных машин, 975 боевых машин РСЗО, 3 802 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 7 992 единицы специальной военной автомобильной техники.

Как ранее писал «Эксперт», Минобороны РФ опубликовало видео пуска ракет «Искандер» по украинским военным объектам.

«Расчёту поставлена задача – подготовить комплекс для удара по объекту ВСУ. Это может быть подземный бункер или командный пункт, аэродром или склад техники и боеприпасов, расположенный за сотни километров», – говорится в пояснении к видео.

При этом отмечается, что ракетчики выполняют задачи с самого начала проведения специальной военной операции.