Минобороны: украинский военнопленный рассказал о колоссальных потерях в рядах ВСУ

Пресс-служба Министерства обороны России опубликовало видеозапись, на которой украинский военнопленный рассказал о колоссальных потерях в рядах ВСУ.

По его словам, в настоящее время Вооружённые силы Украины несут серьёзные – очень много раненых и убитых, так как командование отправляет их «на убой». При этом, он подчеркнул, что в ВСУ плохо налажена эвакуация раненых.

«Да, потери у нас колоссальные», – заявил украинский пленный солдат.

В этой связи он считает, что жителям Украины необходимо разобраться с тем, что происходит у них в стране, а не винить во всем Россию.

«Вы сами вдумайтесь – почему у нас такие деньги платят... А, потому, что наше руководство в этом заинтересовано. Мои побратимы двухсотые (погибшие – «Эксперт»), их родным даже никто компенсацию не выплатил», – утверждает военнопленный.

Как ранее писал «Эксперт», экс-советник глав Пентагона полковник Дугласа Макгрегор заявил, что ВСУ несут колоссальные потери, поэтому они вынуждены отправлять на передовую 13-летних подростков.

«Украинцы понесли ужасающие потери, – подчеркнул он. – 35 тыс. пропали без вести, более 100 тыс. погибли. Начинаешь складывать эти цифры и получается около 150 тыс. военных. Теперь они пытаются мобилизовать подростков в возрасте 13, 14 и 15 лет, недееспособных людей. Они буквально выскребают остатки».

