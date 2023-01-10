14 января на сцене Vegas City Hall пройдет детский музыкальный спектакль «В поисках Рождества». В компании мальчика Пети и девочки Маши маленькие зрители познакомятся с историей светлого праздника и, непременно, поверят в настоящее рождественское чудо.



Сценарий спектакля основан на библейских сюжетах и рождественских обрядах, но для легкого восприятия детской аудиторией преподнесен в стихотворной форме и адаптирован под современность с помощью яркой сценографии, световых и звуковых эффектов, красочных декораций и костюмов, зрелищных цирковых номеров, видеопроекций и качественных аранжировок. В постановке принимают участие ведущие солисты и актеры вокальных, театральных и хореографических школ Москвы и Московской области.



Спектакль поможет не только раскрыть историю доброго праздника, но показать истинные ценности православного человека – любовь к близким, веру в Бога, уважение к старшему поколению, ценность дружбы, почитание традиций.



Проведите семейный вечер и познакомьте ваших детей с таинством Рождества! Ждем вас на детском музыкальном спектакле «В поисках Рождества» 14 января в концертном зале «Vegas City Hall».