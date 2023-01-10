На газовых рынках ожидается резкий рост востребованности долгосрочных контрактов

Введение «потолка цен» на газовые фьючерсы, торгуемые на TTF и других хабах, является весьма двусмысленным сигналом рынку, так как страны ЕС, таким образом, официально признали новой временной «нормальностью» цены на в пределах 2 тысяч долларов за 1 тысячу кубических меторв, хотя раньше аномально высокими казались любые скачки цен выше 500–600 долларов за указанный объем.

Об этом заявил в обзоре итогов 2022 года на рынке природного газа, опубликованном на отраслевом портале «ИнфоТЭК», заместитель главного директора по энергетическому направлению Фонда Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев. По его словам, данное решение провоцирует потенциальный разрыв в ценовой динамике спотовых (на которые не наложены ограничения) и фьючерсных цен, а также переток части капитала с TTF на NBP и, возможно, другие европейские хабы, если Еврокомиссия сделает для них исключение.

По мнению эксперта, все это расшатывает устоявшиеся механизмы ценообразования на газовом рынке ЕС, снижает репрезентативность биржевых индексов и ставит под сомнение биржевые индексы как наиболее совершенные механизмы ценообразования, апологетом которых в течение двух десятилетий выступал Евросоюз. При этом маловероятно, что удастся добиться основной цели – удержать рост цен в пределах 2 тысяч долларов. По прогнозам в 2023 году они могут подниматься значительно выше, как на спотовом рынке, так и во внебиржевых контрактах, поскольку динамика зависит не от «потолка», а от фактического баланса спроса и предложения.

«В остальном мире 2022 год, очевидно, породит кризис спотовых продаж, которые на рынке СПГ в последние годы быстро росли. По итогам 2021 года, по данным GIIGNL, доля спота в импорте СПГ достигла в Индии 31,2%, в Пакистане – 43,1%, в Бангладеш – 44,3%, в КНР – 46,5%, в Мьянме – 89,5%. Относительно низкой она была только в Индонезии, Малайзии, Японии и Таиланде. Из-за резкого разрыва в ценах по долгосрочным контрактам и на спотовом рынке (это явление наблюдалось повсеместно, в том числе отчасти и в Европе) многие азиатские потребители, включая Индию и Китай, массово отказывались в 2022 году от спотовых поставок. При этом они безуспешно пытались добиться расширения импорта по долгосрочным договорам, получая отказы почти от всех поставщиков», — отметил эксперт.

По словам Алексея Белогорьева, даже японские энергетические компании (одни из самых привлекательных покупателей в мире) жаловались, что не могут найти на рынке долгосрочных контрактов новые объемы СПГ вплоть до 2026 года. «Как следствие, в ближайшие несколько лет, вероятно, мы увидим резкий рост востребованности долгосрочных контрактов как в Азии, так и в Европе, что во многом благоприятно и для российских поставщиков», — заключил эксперт.