Начальником Главного штаба Сухопутных войск Вооруженных Сил РФ назначен Александр Лапин

Генерал-полковник Александр Лапин назначен начальником Главного штаба Сухопутных войск Вооруженных Сил РФ.

Об этом со ссылкой на близкие к военному ведомству источники пишет ТАСС. Уточняется, что назначение состоялось в конце 2022 года.

«Генерал Лапин действительно назначен на должность начальника Главного штаба Сухопутных войск России», — заявил собеседник агентства. Официально о назначении пока не сообщалось.

В 2017 году Александр Лапин стал командующим войсками Центрального военного округа. До конца октября 2022 года он также руководил группировкой российских войск «Центр» в спецоперации на Украине.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о назначении Лапина начальником главного штаба Сухопутных войск. «Вы знаете, что есть указы президента открытые, есть указы президента под грифом "секретно". Среди тех указов, которые публикуются, такого указа до сих пор не было», — цитирует «РИА Новости» представителя Кремля.