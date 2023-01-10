У США возникли проблемы с пополнением Стратегического нефтяного резерва

В начале 2022 года в Стратегическом нефтяном резерве (SPR) США находились 593,4 млн баррелей нефти. Закончило же Министерство энергетики США прошлый год приблизительно с 370 млн баррелей, самым низким уровнем за 38 лет. В общей сложности нефтяной резерв за прошлый год снизился на 221 млн баррелей нефти. 8 января Управление энергетической информации (EIA) сообщило об очередном заборе нефти из Резерва, правда, в этот раз совсем небольшом – 0,8 млн баррелей.
В 2023 году, как и обещала администрация Байдена, пришло время восполнения потерь. Нефть, напомним, Белый дом выбрасывал на рынок для снижения цен на нефть и в конечном итоге на бензин, которым американцы заправляют свои автомобили на автозаправках. Делалось это перед промежуточными выборами в Конгресс, которые демократы должны были вчистую проиграть. Однако они сумели устоять в немалой мере именно благодаря нефти из SPR, которая позволила снизить цены на заправках летом и осенью.
В 2023 году, сообщают Bloomberg и Reuters, появились первые предложения трейдеров продажи в феврале нефти для SPR, но они Минэнерго, похоже, не устроили. Трейдеры получили отказ на том основании, что их предложения невыгодны для налогоплательщиков. Главным образом, по причине слишком высокой цены. Напомним, Минэнерго планировал купить в феврале этого года 3 млн бар. нефти по цене не выше 70 долларов. Сейчас же баррель нефти марки WTI стоит в районе 75-76 долларов за баррель. Естественно, трейдеры предлагали Минэнерго купить нефть для SPR по цене как минимум не ниже рыночной.
Bloomberg сообщил со ссылкой на свои источники в правительстве, что Минэнерго отменит февральские закупки и перейдет к другой схеме – покупкам по твердым ценам.
«Министерство энергетики будет отбирать лишь те предложения, которые отвечают выдвигаемым требованиям как к качеству нефти, так и к ее цене, то есть которые выгодны для налогоплательщиков,- говорится в заявлении Минэнерго, опубликованном 6 января.- Рассмотрев все предложения, Минэнерго не нашло ни одного, отвечающего всем требованиям».
Отказ вызывал предположения, что пополнение SPR будет далеко не таким легким делом, как утверждали в Белом доме в прошлом году, когда забирали нефть. Определяющим скорее всего будет цена предложения. Если чиновники из Минэнерго, отвечающие за SPR, будут настаивать на цене не выше 70 долларов за баррель, то задача восполнения потерь может оказаться невыполнимой.
Еще одна проблема, как утверждает Wall Street Journal (WSJ), может состоять в том, что у Минэнерго просто нет достаточных средств для закупки всех 220 млн баррелей. Так, по данным WSJ, покупательная способность Министерства энергетики США составляет 48 млрд долларов, на которые даже при желаемой цене в 70 долларов за баррель, можно купить лишь 70 млн баррелей, т.е. возместить потери на треть.