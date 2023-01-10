У США возникли проблемы с пополнением Стратегического нефтяного резерва

В начале 2022 года в Стратегическом нефтяном резерве (SPR) США находились 593,4 млн баррелей нефти. Закончило же Министерство энергетики США прошлый год приблизительно с 370 млн баррелей, самым низким уровнем за 38 лет. В общей сложности нефтяной резерв за прошлый год снизился на 221 млн баррелей нефти. 8 января Управление энергетической информации (EIA) сообщило об очередном заборе нефти из Резерва, правда, в этот раз совсем небольшом – 0,8 млн баррелей.

В 2023 году, как и обещала администрация Байдена, пришло время восполнения потерь. Нефть, напомним, Белый дом выбрасывал на рынок для снижения цен на нефть и в конечном итоге на бензин, которым американцы заправляют свои автомобили на автозаправках. Делалось это перед промежуточными выборами в Конгресс, которые демократы должны были вчистую проиграть. Однако они сумели устоять в немалой мере именно благодаря нефти из SPR, которая позволила снизить цены на заправках летом и осенью.