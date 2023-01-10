Новости спецоперации: Пушилин заявил о скором освобождении Соледара и Артёмовска

Соледар и Артёмовск (украинское название – Бахмут) близки к освобождению.

Об этом заявил врио губернатора Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин. По его словам, сейчас всё внимание приковано и к Артёмовску, и к Соледару.

«Наверное, в большей части к Соледару, так как там в настоящее время именно там разворачиваются события ровно таким образом, что город очень близок к освобождению, – сказал он в эфире Перового канала. – Даётся это очень большой ценой. Сейчас бои уже сместились в западную часть. По сути, это единственное направление, через которое противник ещё может отступать, спасать остатки своих подразделений».

При этом глава ДНР подчеркнул, что после освобождения Соледара откроются хорошие перспективы и для освобождения Артёмовска.

«Освободим уже Соледар, здесь открываются очень благоприятные перспективы для освобождения как Артёмовска, так и не стоит забывать про Северск, где укрепления противника тоже достаточно серьёзные. Здесь мы прекрасно понимаем, что после освобождения уже Артёмовска открываются перспективы и для дальнейшего освобождения территории республики. В частности, и краматорского направления, в том числе», – резюмировал Пушилин.

Как ранее писал «Эксперт», ВС РФ взяли под контроль село Бахмутское. Об этом сообщили в штабе территориальной обороны ДНР. Бахмутское находится примерно в 5 км от Соледара, расстояние до Артёмовска составляет около 16 км. В обоих городах продолжаются ожесточенные бои. Через Артёмовск проходит сеть автомобильных и железных дорог, по которым снабжается группировка ВСУ в Донбассе.